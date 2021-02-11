https://ria.ru/20210211/stena-1597104142.html
Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой
Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой
Президент США Джо Байден завершил один из масштабнейших проектов своего предшественника: прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:06
2021-02-11T19:06
2021-02-11T19:06
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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден завершил один из масштабнейших проектов своего предшественника: прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации, сообщил Белый дом в четверг.Режим чрезвычайной ситуации был введен тогдашним президентом Дональдом Трампом в феврале 2019 года. Фактически режим чрезвычайной ситуации означает выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион."Я пришел к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", - говорится в письме, направленном президентом спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.Байден также заявил, что, как он объявил раньше, его администрация не допустит "траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе (с Мексикой)", а также попросил "тщательного пересмотра всех ресурсов, направленных на это".В письме Пелоси Байден указывает, что сообщает конгрессу о прекращении режима чрезвычайной ситуации и что средства, предусмотренные им, не будут более использованы для строительства стены на южной границе.
https://ria.ru/20210113/stena-1592797061.html
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дональд трамп, джо байден, мексика, сша, в мире, политика