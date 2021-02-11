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Московский высокотехнологичный стартап получил поддержку Корпорации МСП
Московский высокотехнологичный стартап получил поддержку Корпорации МСП
Московский стартап в области создания вычислительной и телекоммуникационной техники "Бифорком Тек" привлек финансирование в размере 300 миллионов рублей от УК... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:45
2021-02-11T19:14
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Московский стартап в области создания вычислительной и телекоммуникационной техники "Бифорком Тек" привлек финансирование в размере 300 миллионов рублей от УК "Мир", дочерней организации Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Поддержка оказана путем вхождения УК "Мир" в капитал "Бифорком Тек" в размере 210 миллионов рублей во второй половине 2020 года и дополнительного вклада в капитал в размере 90 миллионов рублей в текущем году.Полученные средства компания направляет на расширение продуктовой линейки, а также на разработку и сертификацию новых продуктов (индустриальные и сервисные маршрутизаторы, GSM-анализаторы, высокоскоростные коммутаторы и тонкие клиенты), уточняется в сообщении.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, инновационные, высокотехнологичные субъекты МСП, в том числе стартап-предприятия и "газели", - это отдельный фокус нацпроекта по развитию предпринимательства. Такие компании должны получать консолидированную поддержку институтов развития под управлением ВЭБ.РФ, исходя из специфики своей деятельности. Финансовым партнером "Бифорком Тек" также является МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, который предоставил компании несколько кредитов на протяжении последних двух лет. Благодаря полученной поддержке, компания смогла организовать новую производственную площадку в ОЭЗ "Технополис "Москва" и расширить производство (увеличить количество рабочих мест, приобрести автоматизированную рабочую линию, создать новые производственные участки), говорится в сообщении.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

Московский высокотехнологичный стартап получил поддержку Корпорации МСП

18:45 11.02.2021 (обновлено: 19:14 11.02.2021)
 
© Фото : "Бифорком Тек""Бифорком Тек"
Бифорком Тек - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : "Бифорком Тек"
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Московский стартап в области создания вычислительной и телекоммуникационной техники "Бифорком Тек" привлек финансирование в размере 300 миллионов рублей от УК "Мир", дочерней организации Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
Поддержка оказана путем вхождения УК "Мир" в капитал "Бифорком Тек" в размере 210 миллионов рублей во второй половине 2020 года и дополнительного вклада в капитал в размере 90 миллионов рублей в текущем году.
Полученные средства компания направляет на расширение продуктовой линейки, а также на разработку и сертификацию новых продуктов (индустриальные и сервисные маршрутизаторы, GSM-анализаторы, высокоскоростные коммутаторы и тонкие клиенты), уточняется в сообщении.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, инновационные, высокотехнологичные субъекты МСП, в том числе стартап-предприятия и "газели", - это отдельный фокус нацпроекта по развитию предпринимательства. Такие компании должны получать консолидированную поддержку институтов развития под управлением ВЭБ.РФ, исходя из специфики своей деятельности.
"В условиях быстроразвивающегося рынка в сфере высокотехнологичных устройств стартапы должны максимально оперативно разрабатывать и выпускать новые продукты, адаптируясь под потребности заказчиков. Это, безусловно, требует серьезных инвестиций. Благодаря финансовой поддержке УК "Мир" компания "Бифорком Тек" может существенно ускорить процесс запуска новых продуктов как для действующих клиентов, так и для привлечения новых. В рамках долгосрочной стратегии компания займет свою нишу на российском рынке, став стратегическим партнером ряда крупных компаний и получив статус ТОРП на новые продукты. Мы ожидаем, что по итогу 2021 года портфель поддержанных проектов УК "Мир" увеличится на 200 миллионов рублей", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Финансовым партнером "Бифорком Тек" также является МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, который предоставил компании несколько кредитов на протяжении последних двух лет. Благодаря полученной поддержке, компания смогла организовать новую производственную площадку в ОЭЗ "Технополис "Москва" и расширить производство (увеличить количество рабочих мест, приобрести автоматизированную рабочую линию, создать новые производственные участки), говорится в сообщении.
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