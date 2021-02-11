https://ria.ru/20210211/startap-1597099997.html

Московский высокотехнологичный стартап получил поддержку Корпорации МСП

Московский высокотехнологичный стартап получил поддержку Корпорации МСП

Московский стартап в области создания вычислительной и телекоммуникационной техники "Бифорком Тек" привлек финансирование в размере 300 миллионов рублей от УК... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:45

2021-02-11T18:45

2021-02-11T19:14

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Московский стартап в области создания вычислительной и телекоммуникационной техники "Бифорком Тек" привлек финансирование в размере 300 миллионов рублей от УК "Мир", дочерней организации Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Поддержка оказана путем вхождения УК "Мир" в капитал "Бифорком Тек" в размере 210 миллионов рублей во второй половине 2020 года и дополнительного вклада в капитал в размере 90 миллионов рублей в текущем году.Полученные средства компания направляет на расширение продуктовой линейки, а также на разработку и сертификацию новых продуктов (индустриальные и сервисные маршрутизаторы, GSM-анализаторы, высокоскоростные коммутаторы и тонкие клиенты), уточняется в сообщении.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, инновационные, высокотехнологичные субъекты МСП, в том числе стартап-предприятия и "газели", - это отдельный фокус нацпроекта по развитию предпринимательства. Такие компании должны получать консолидированную поддержку институтов развития под управлением ВЭБ.РФ, исходя из специфики своей деятельности. Финансовым партнером "Бифорком Тек" также является МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, который предоставил компании несколько кредитов на протяжении последних двух лет. Благодаря полученной поддержке, компания смогла организовать новую производственную площадку в ОЭЗ "Технополис "Москва" и расширить производство (увеличить количество рабочих мест, приобрести автоматизированную рабочую линию, создать новые производственные участки), говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201229/lizing-1591455522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика