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Результаты III фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V"
Результаты III фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V"
Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал предварительные итоги III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:22
2021-02-11T18:22
2021-02-11T18:22
вакцинация россиян от covid-19
вакцинация
инфографика
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
исследования
the lancet
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Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал предварительные итоги III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Препарат разработали в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на платформе аденовирусных векторов человека. К каким выводам пришли ученые, проанализировав состояние почти 20 тысяч добровольцев, — в инфографике Ria.ru.
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