Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/sputnik-1596992293.html
Американский журналист рассказал, как привился "Спутником V"
Американский журналист рассказал, как привился "Спутником V"
Корреспондент американской радиокорпорации National Public Radio Лусиан Ким рассказал о том, как привился вакциной "Спутник V" в Москве. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:05
2021-02-11T16:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ввс сша
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596860629_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_340251fb6eff30ea26b3d583abf32b4e.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Корреспондент американской радиокорпорации National Public Radio Лусиан Ким рассказал о том, как привился вакциной "Спутник V" в Москве.Журналист сделал только первую прививку и через три недели вернется за вторым компонентом. По его словам, все было очень просто: он записался в ближайшую государственную поликлинику. Привиться от коронавируса он смог благодаря профессии. Очереди "не было вообще", а весь процесс Ким назвал хорошо организованным и стандартным: медсестра сделала укол так, что он даже не почувствовал.Затем медики дали ему рекомендации, как себя вести в ближайшие дни: не стоит ходить в бассейн, сауну и спортзал. От спиртного также следует временно отказаться.По словам Кима, после процедуры он чувствует себя отлично. При этом он признался, что перед вакцинацией у него были определенные опасения."Но я разговаривал с экспертами, и ни один из тех, с кем я обсуждал этот вопрос, не сказал мне о каких-то возможных проблемах с самой вакциной", — пояснил корреспондент.Он напомнил о публикации результатов исследований вакцины в медицинском журнале Lancet. Тревоги, как пояснил Ким, были скорее связаны с перевозкой и хранением препарата, однако "Спутник V", в отличие от других вакцин, можно хранить в обычном медицинском холодильнике."В конце концов я решил, что "Спутник V" — это лучше, чем вообще никакой защиты", — заключил Ким.Ранее о вакцинации российским препаратом "Спутник V" сообщили несколько иностранных журналистов: корреспонденты телекомпании NRK Ян Эспен Крусе и The New York Times Эндрю Крамер.Препарат "Спутник V" зарегистрировали в августе прошлого года. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Как следует из публикации в Lancet, вакцина показала высокую иммуногенность и безопасность. Ее эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210206/proryv-1596305813.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596860629_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_85ed6566922aefc8cbcb73677d2c456c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ввс сша, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, общество

Американский журналист рассказал, как привился "Спутником V"

15:05 11.02.2021 (обновлено: 16:16 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВакцина от COVID-19 "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Корреспондент американской радиокорпорации National Public Radio Лусиан Ким рассказал о том, как привился вакциной "Спутник V" в Москве.
Журналист сделал только первую прививку и через три недели вернется за вторым компонентом. По его словам, все было очень просто: он записался в ближайшую государственную поликлинику. Привиться от коронавируса он смог благодаря профессии.
Очереди "не было вообще", а весь процесс Ким назвал хорошо организованным и стандартным: медсестра сделала укол так, что он даже не почувствовал.
Затем медики дали ему рекомендации, как себя вести в ближайшие дни: не стоит ходить в бассейн, сауну и спортзал. От спиртного также следует временно отказаться.
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 14:51Распространение коронавируса
Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР
По словам Кима, после процедуры он чувствует себя отлично. При этом он признался, что перед вакцинацией у него были определенные опасения.
"Но я разговаривал с экспертами, и ни один из тех, с кем я обсуждал этот вопрос, не сказал мне о каких-то возможных проблемах с самой вакциной", — пояснил корреспондент.
Он напомнил о публикации результатов исследований вакцины в медицинском журнале Lancet. Тревоги, как пояснил Ким, были скорее связаны с перевозкой и хранением препарата, однако "Спутник V", в отличие от других вакцин, можно хранить в обычном медицинском холодильнике.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"В конце концов я решил, что "Спутник V" — это лучше, чем вообще никакой защиты", — заключил Ким.
Ранее о вакцинации российским препаратом "Спутник V" сообщили несколько иностранных журналистов: корреспонденты телекомпании NRK Ян Эспен Крусе и The New York Times Эндрю Крамер.
Препарат "Спутник V" зарегистрировали в августе прошлого года. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Как следует из публикации в Lancet, вакцина показала высокую иммуногенность и безопасность. Ее эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВВС СШАРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния