https://ria.ru/20210211/sputnik-1596992293.html

Американский журналист рассказал, как привился "Спутником V"

Американский журналист рассказал, как привился "Спутником V"

Корреспондент американской радиокорпорации National Public Radio Лусиан Ким рассказал о том, как привился вакциной "Спутник V" в Москве. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:05

2021-02-11T15:05

2021-02-11T16:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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здоровье - общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Корреспондент американской радиокорпорации National Public Radio Лусиан Ким рассказал о том, как привился вакциной "Спутник V" в Москве.Журналист сделал только первую прививку и через три недели вернется за вторым компонентом. По его словам, все было очень просто: он записался в ближайшую государственную поликлинику. Привиться от коронавируса он смог благодаря профессии. Очереди "не было вообще", а весь процесс Ким назвал хорошо организованным и стандартным: медсестра сделала укол так, что он даже не почувствовал.Затем медики дали ему рекомендации, как себя вести в ближайшие дни: не стоит ходить в бассейн, сауну и спортзал. От спиртного также следует временно отказаться.По словам Кима, после процедуры он чувствует себя отлично. При этом он признался, что перед вакцинацией у него были определенные опасения."Но я разговаривал с экспертами, и ни один из тех, с кем я обсуждал этот вопрос, не сказал мне о каких-то возможных проблемах с самой вакциной", — пояснил корреспондент.Он напомнил о публикации результатов исследований вакцины в медицинском журнале Lancet. Тревоги, как пояснил Ким, были скорее связаны с перевозкой и хранением препарата, однако "Спутник V", в отличие от других вакцин, можно хранить в обычном медицинском холодильнике."В конце концов я решил, что "Спутник V" — это лучше, чем вообще никакой защиты", — заключил Ким.Ранее о вакцинации российским препаратом "Спутник V" сообщили несколько иностранных журналистов: корреспонденты телекомпании NRK Ян Эспен Крусе и The New York Times Эндрю Крамер.Препарат "Спутник V" зарегистрировали в августе прошлого года. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Как следует из публикации в Lancet, вакцина показала высокую иммуногенность и безопасность. Ее эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210206/proryv-1596305813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ввс сша, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, общество