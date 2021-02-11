Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/sputnik--1597075327.html
Главред независимого Sputnik Meedia рассказала о целях нового проекта
Главред независимого Sputnik Meedia рассказала о целях нового проекта
Новый независимый сайт Sputnik Meedia ставит своей целью борьбу с информационными фейками в стране, рассказала РИА Новости руководитель нового ресурса, бывший... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:04
2021-02-11T17:04
керсти кальюлайд
sputnik латвия
sputnik эстония
евросоюз
дмитрий киселев
маргарита симоньян
латвия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595655974_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_20f8c0572b5305e10ebef6b2fd859086.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новый независимый сайт Sputnik Meedia ставит своей целью борьбу с информационными фейками в стране, рассказала РИА Новости руководитель нового ресурса, бывший главред Sputnik Эстония Елена Черышева.Sputnik Meedia начал работать в Эстонии 2 февраля, костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники редакции Sputnik Эстония, прекратившей работу 1 января 2020 года под давлением властей страны.Как все начиналосьКак рассказала Черышева, весь прошлый год она продолжала платить за аренду офиса, потому что в первую очередь ей было "безумно жалко" бросать его, и она все еще питала надежды на будущее, хотя, как признается Елена, она не знала "каким образом мы воскреснем". Ситуацию осложнила начавшаяся пандемия, это затянуло процесс поиска инвесторов, к осени стало понятно, что она затягивается и надо было что-то делать, объяснила она.Также уже есть новые кандидаты на работу, в том числе и эстонцы, добавила Черышева. Сейчас своей следующей целью редакция видит создание версии сайта на эстонском языке, сообщила она."Мы понимаем, что обязательно нужно открыть сайт на эстонском языке, потому что, как и было при Sputnik Эстония – целью было доносить альтернативную точку зрения на родном языке. Многие эстонцы же не знают русского языка. Я дальше веду переговоры с Фондом на получение следующего гранта, чтобы расширить нашу русскоязычную редакцию, и чтобы запустить не совсем полноценный, но какой-то вариант на эстонском языке", - пояснила она.Главная цель проектаПо словам Черышевой, новый проект ставит своей главной целью борьбу с фейками, которые распространяют ведущие СМИ Эстонии.Проект выступает также и против демонизации России, которая активно проводится в стране, добавила журналист.Вектор остается прежнимВ целом новый проект будет такой же, как и Sputnik Эстония, сказала Черышева, но особое внимание в нем будет уделено проблемам соотечественникам, проживающим за рубежом. Однако, добавила она, знакомые журналисты отмечают, что материалы в новом проекте стали острее.Формально не за что сейчас прицепиться"Конечно, беспокоит, я не теряю надежды, что разум возобладает. У меня есть беспокойство. За себя, за свою семью, за своих сотрудников. В личных сообщениях национально настроенные, не совсем здоровые люди периодически пишут всякую ерунду. Формально официально юридически не за что сейчас к нам прицепиться. Но в этой стране может произойти все что угодно", - отметила она.История с Эстонией – это только начало, считает Черышева, что доказывает недавняя история в Латвии.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил по этому поводу, что санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, он может вызвать цепную реакцию по всей Европе.В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
https://ria.ru/20210210/smi-1596776357.html
https://ria.ru/20210125/smi-1594198615.html
https://ria.ru/20210128/zhurnalisty-1594952258.html
https://ria.ru/20210123/sputnik-1594246040.html
https://ria.ru/20210113/mid-1592826237.html
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595655974_221:0:942:541_1920x0_80_0_0_02a4654c31b5472f5c0fe0d6b78a0fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керсти кальюлайд, sputnik латвия, sputnik эстония, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, общество

Главред независимого Sputnik Meedia рассказала о целях нового проекта

17:04 11.02.2021
 
© SputnikБывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония, запустившие свой новый информационный проект — Sputnik Meedia
Бывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония, запустившие свой новый информационный проект — Sputnik Meedia - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новый независимый сайт Sputnik Meedia ставит своей целью борьбу с информационными фейками в стране, рассказала РИА Новости руководитель нового ресурса, бывший главред Sputnik Эстония Елена Черышева.
Sputnik Meedia начал работать в Эстонии 2 февраля, костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники редакции Sputnik Эстония, прекратившей работу 1 января 2020 года под давлением властей страны.

Как все начиналось

Как рассказала Черышева, весь прошлый год она продолжала платить за аренду офиса, потому что в первую очередь ей было "безумно жалко" бросать его, и она все еще питала надежды на будущее, хотя, как признается Елена, она не знала "каким образом мы воскреснем". Ситуацию осложнила начавшаяся пандемия, это затянуло процесс поиска инвесторов, к осени стало понятно, что она затягивается и надо было что-то делать, объяснила она.
Рига - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 10:25Медиавойны
Россия призвала ОБСЕ дать оценку шагам стран Прибалтики против СМИ
"Здесь надо сказать спасибо и МИД РФ, и Россотрудничеству, и Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, потому что эти три структуры нам помогли. Я подала заявку в Фонд на получение гранта, там небольшие совершенно деньги, хотя бы для того чтобы запуститься и собрать минимальное количество людей. Нам удалось получить грант и в очень оперативном порядке мы открылись. В общей сложности, наша команда состоит из десяти человек, но контентом занимаются восемь. Это бывшие сотрудники, они практически все были безработные. Кто-то из бывших сотрудников уже устроился в другое место", - сказала она.
Также уже есть новые кандидаты на работу, в том числе и эстонцы, добавила Черышева. Сейчас своей следующей целью редакция видит создание версии сайта на эстонском языке, сообщила она.
"Мы понимаем, что обязательно нужно открыть сайт на эстонском языке, потому что, как и было при Sputnik Эстония – целью было доносить альтернативную точку зрения на родном языке. Многие эстонцы же не знают русского языка. Я дальше веду переговоры с Фондом на получение следующего гранта, чтобы расширить нашу русскоязычную редакцию, и чтобы запустить не совсем полноценный, но какой-то вариант на эстонском языке", - пояснила она.
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 10:00
Sputnik запускает в Telegram новостной канал на английском языке

Главная цель проекта

По словам Черышевой, новый проект ставит своей главной целью борьбу с фейками, которые распространяют ведущие СМИ Эстонии.
"Наша работа и просветительская, и мы будем яростно выступать против фейков. Мы будем с ними бороться, мы будем свою альтернативную точку зрения указывать в материалах. Мы яростно поддерживали общепринятые итоги Второй мировой войны. Когда мы активно освещали 75-летие, это было годом ранее, чем Россия отмечала, мейнстримовские медиа обвиняли нас, что это фейк. Это их очень злило, и, конечно же, мы им мешали. Мы мешали им распространять заведомо ложную информацию, а мы чтим нашу историю и продолжим отстаивать эту точку зрения", - сказала она.
Проект выступает также и против демонизации России, которая активно проводится в стране, добавила журналист.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на пресс-конференции, посвященной презентации его книги Жил напротив тюрьмы... - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 14:06Медиавойны
Вышинский назвал дискриминацию журналистов в Прибалтике серьезной угрозой

Вектор остается прежним

В целом новый проект будет такой же, как и Sputnik Эстония, сказала Черышева, но особое внимание в нем будет уделено проблемам соотечественникам, проживающим за рубежом. Однако, добавила она, знакомые журналисты отмечают, что материалы в новом проекте стали острее.
"Да, мы немножко стали позволять себе колкости, остроты добавили в материалы. Это понятно, потому что мы немножко злы на ту ситуацию, в которой оказались. А в целом вектор будет абсолютно тот же самый. У нас никогда не было целью обливать грязью Эстонию, потому что для наших сотрудников Эстония – это их Родина. Для меня это мой новый дом. В целом страна мне лично нравится, рядовые эстонцы на самом деле поддерживали нас год назад, когда нас закрывали и угрожали нам уголовной статьёй. Не в том смысле, что эстонцы любят (президента РФ Владимира) Путина, а они выступали за реальную свободу слова. Мы выступаем за добрососедские отношения России и Эстонии, за истинную независимость страны, за развитую экономику Эстонии", - рассказала она.

Формально не за что сейчас прицепиться

"Конечно, беспокоит, я не теряю надежды, что разум возобладает. У меня есть беспокойство. За себя, за свою семью, за своих сотрудников. В личных сообщениях национально настроенные, не совсем здоровые люди периодически пишут всякую ерунду. Формально официально юридически не за что сейчас к нам прицепиться. Но в этой стране может произойти все что угодно", - отметила она.
История с Эстонией – это только начало, считает Черышева, что доказывает недавняя история в Латвии.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 05:45
Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил по этому поводу, что санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, он может вызвать цепную реакцию по всей Европе.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 10:41Медиавойны
МИД обвинил страны Прибалтики в нарушении прав российских журналистов
В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
 
Керсти КальюлайдSputnik ЛатвияSputnik ЭстонияЕвросоюзДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЛатвияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния