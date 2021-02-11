https://ria.ru/20210211/sputnik--1597075327.html

Главред независимого Sputnik Meedia рассказала о целях нового проекта

Главред независимого Sputnik Meedia рассказала о целях нового проекта

Новый независимый сайт Sputnik Meedia ставит своей целью борьбу с информационными фейками в стране, рассказала РИА Новости руководитель нового ресурса, бывший... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:04

2021-02-11T17:04

2021-02-11T17:04

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новый независимый сайт Sputnik Meedia ставит своей целью борьбу с информационными фейками в стране, рассказала РИА Новости руководитель нового ресурса, бывший главред Sputnik Эстония Елена Черышева.Sputnik Meedia начал работать в Эстонии 2 февраля, костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники редакции Sputnik Эстония, прекратившей работу 1 января 2020 года под давлением властей страны.Как все начиналосьКак рассказала Черышева, весь прошлый год она продолжала платить за аренду офиса, потому что в первую очередь ей было "безумно жалко" бросать его, и она все еще питала надежды на будущее, хотя, как признается Елена, она не знала "каким образом мы воскреснем". Ситуацию осложнила начавшаяся пандемия, это затянуло процесс поиска инвесторов, к осени стало понятно, что она затягивается и надо было что-то делать, объяснила она.Также уже есть новые кандидаты на работу, в том числе и эстонцы, добавила Черышева. Сейчас своей следующей целью редакция видит создание версии сайта на эстонском языке, сообщила она."Мы понимаем, что обязательно нужно открыть сайт на эстонском языке, потому что, как и было при Sputnik Эстония – целью было доносить альтернативную точку зрения на родном языке. Многие эстонцы же не знают русского языка. Я дальше веду переговоры с Фондом на получение следующего гранта, чтобы расширить нашу русскоязычную редакцию, и чтобы запустить не совсем полноценный, но какой-то вариант на эстонском языке", - пояснила она.Главная цель проектаПо словам Черышевой, новый проект ставит своей главной целью борьбу с фейками, которые распространяют ведущие СМИ Эстонии.Проект выступает также и против демонизации России, которая активно проводится в стране, добавила журналист.Вектор остается прежнимВ целом новый проект будет такой же, как и Sputnik Эстония, сказала Черышева, но особое внимание в нем будет уделено проблемам соотечественникам, проживающим за рубежом. Однако, добавила она, знакомые журналисты отмечают, что материалы в новом проекте стали острее.Формально не за что сейчас прицепиться"Конечно, беспокоит, я не теряю надежды, что разум возобладает. У меня есть беспокойство. За себя, за свою семью, за своих сотрудников. В личных сообщениях национально настроенные, не совсем здоровые люди периодически пишут всякую ерунду. Формально официально юридически не за что сейчас к нам прицепиться. Но в этой стране может произойти все что угодно", - отметила она.История с Эстонией – это только начало, считает Черышева, что доказывает недавняя история в Латвии.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил по этому поводу, что санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, он может вызвать цепную реакцию по всей Европе.В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

https://ria.ru/20210210/smi-1596776357.html

https://ria.ru/20210125/smi-1594198615.html

https://ria.ru/20210128/zhurnalisty-1594952258.html

https://ria.ru/20210123/sputnik-1594246040.html

https://ria.ru/20210113/mid-1592826237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керсти кальюлайд, sputnik латвия, sputnik эстония, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, общество