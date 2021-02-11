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В Москве спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
В Москве спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве спасли пациентку со 100% поражением легких, сообщается на сайте столичного департамента... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:22
2021-02-11T15:43
россия
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве спасли пациентку со 100% поражением легких, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что женщину 63 лет госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в тяжелейшем состоянии. Несмотря на ужасную слабость, женщина долгое время лечилась самостоятельно, чем значительно усугубила свое состояние.Отмечается, что метод ГБО применяется для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. В его основе лежит насыщение крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Отмечается, что такой метод эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация – еще одна методика неинвазивной респираторной поддержки.Врачи отмечают, что у пациентов после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка, увеличивается сатурация – содержание кислорода в крови. Наряду с этим гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты – все это способствует выздоровлению.
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россия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, здоровье - общество, москва

В Москве спасли пациентку со стопроцентным поражением легких

15:22 11.02.2021 (обновлено: 15:43 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве спасли пациентку со 100% поражением легких, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Отмечается, что женщину 63 лет госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в тяжелейшем состоянии. Несмотря на ужасную слабость, женщина долгое время лечилась самостоятельно, чем значительно усугубила свое состояние.
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"По результатам КТ было выявлено 100% поражение легких. Специалистам потребовалось почти три недели, чтобы вывести ее из состояния, при которой необходима интенсивная терапия, стабилизировать и перевести из реанимации в палату. Одновременно с основной терапией пациентка проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). Уже после первого сеанса в барокамере она смогла самостоятельно вставать, посещать душ и передвигаться, а через 5 сеансов не осталось необходимости в кислородной поддержке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что метод ГБО применяется для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. В его основе лежит насыщение крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Отмечается, что такой метод эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация – еще одна методика неинвазивной респираторной поддержки.
Врачи отмечают, что у пациентов после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка, увеличивается сатурация – содержание кислорода в крови. Наряду с этим гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты – все это способствует выздоровлению.
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"Спустя 2 месяца в стационаре, Татьяна Викторовна готовится к выписке. С удивлением вспоминает, как по первому требованию к ней в "красную зону" приходили любые специалисты: от окулиста до психолога, как у её кровати врачи дежурили часами и оказывали не только медицинскую помощь, но и моральную. Отдельное впечатление на неё произвели условия, в которых она провела два месяца", - говорится в сообщении.

 
РоссияНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоЗдоровье - ОбществоМосква
 
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