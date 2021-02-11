https://ria.ru/20210211/spasenie-1596996349.html

В Москве спасли пациентку со стопроцентным поражением легких

В Москве спасли пациентку со стопроцентным поражением легких

Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве спасли пациентку со 100% поражением легких, сообщается на сайте столичного департамента... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:22

2021-02-11T15:22

2021-02-11T15:43

россия

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве спасли пациентку со 100% поражением легких, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что женщину 63 лет госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в тяжелейшем состоянии. Несмотря на ужасную слабость, женщина долгое время лечилась самостоятельно, чем значительно усугубила свое состояние.Отмечается, что метод ГБО применяется для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. В его основе лежит насыщение крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Отмечается, что такой метод эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация – еще одна методика неинвазивной респираторной поддержки.Врачи отмечают, что у пациентов после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка, увеличивается сатурация – содержание кислорода в крови. Наряду с этим гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты – все это способствует выздоровлению.

https://ria.ru/20210127/beremennaya-1594742825.html

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593912180.html

россия

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россия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, здоровье - общество, москва