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Иммунолог Болибок дал советы людям, не переболевшим COVID-19
Иммунолог Болибок дал советы людям, не переболевшим COVID-19
Спасет ли коллективный иммунитет тех, кто не хочет вакцинироваться, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T02:15
2021-02-11T04:39
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Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Спасет ли коллективный иммунитет тех, кто не хочет вакцинироваться, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Количество людей, которые в том или ином виде уже встретились с коронавирусом – переболели или получили вакцину, постоянно растет, постепенно идет формирование коллективного иммунитета. Однако тем, кто пока избежал заражения и не собирается по каким-то причинам вакцинироваться, не следует считать, что это может защитить их от коронавирусной инфекции, пояснил врач. По его словам, на отдельного человека коллективный иммунитет не действует никак.Уровень заболеваемости по-прежнему достаточно высок, полностью каналы передачи коронавирусной инфекции не исчезли, поэтому если человек до сих пор не заразился, ему нужно и дальше сохранять личные меры безопасности, подчеркнул врач. При этом, по его мнению, какие-то особые ограничения для тех, кто не переболел и не привился от COVID, вряд ли появятся. "Не могу сказать, что изменится общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом. Могут быть решения на уровне регулирования. Например, прием на работу в определенные учреждения только если человек привит. Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций. Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности", — предположил Болибок.
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Иммунолог Болибок дал советы людям, не переболевшим COVID-19

02:15 11.02.2021 (обновлено: 04:39 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевЛюди в масках
Люди в масках - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Спасет ли коллективный иммунитет тех, кто не хочет вакцинироваться, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Количество людей, которые в том или ином виде уже встретились с коронавирусом – переболели или получили вакцину, постоянно растет, постепенно идет формирование коллективного иммунитета. Однако тем, кто пока избежал заражения и не собирается по каким-то причинам вакцинироваться, не следует считать, что это может защитить их от коронавирусной инфекции, пояснил врач. По его словам, на отдельного человека коллективный иммунитет не действует никак.
"Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий – сохранять или отменять ограничения", — отметил Болибок.
Уровень заболеваемости по-прежнему достаточно высок, полностью каналы передачи коронавирусной инфекции не исчезли, поэтому если человек до сих пор не заразился, ему нужно и дальше сохранять личные меры безопасности, подчеркнул врач. При этом, по его мнению, какие-то особые ограничения для тех, кто не переболел и не привился от COVID, вряд ли появятся.
"Не могу сказать, что изменится общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом. Могут быть решения на уровне регулирования. Например, прием на работу в определенные учреждения только если человек привит. Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций. Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности", — предположил Болибок.
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