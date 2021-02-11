Создатели "Спутник V" сообщили, что состав вакцины подойдет для мусульман
16:05 11.02.2021 (обновлено: 17:53 11.02.2021)
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В составе вакцины "Спутник V", с которым может ознакомиться любой, нет запретных с точки зрения ислама компонентов, заявил на круглом столе по теме халяльности вакцин от коронавируса руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин.
"Среды, которые мы используем, являются полностью химически определенными. Там нет компонентов каких-либо животных вытяжек, сывороток и прочего", - отметил он.
Разработчик заверил, что перед началом круглого стола в Москве с участием мусульман, учёные посмотрели, какие компоненты ислам запрещает - это, в частности, компоненты "мертвых животных, свиней, крови и прочего".
"Вот этого всего в составе вакцины нет", - заверил Гущин.
Ранее мусульмане озаботились вопросом соответствия компонентов новых вакцин требованиям исламской религии - халяльностью. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Как сообщили ранее РИА Новости в муфтияте Татарстана, если он как-то применялся, то вакцина нехаляльная, и вопрос о допустимости ее использования мусульманами должны решать богословы.
Халяль ("разрешенное") - все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции "халяль" подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации авторитетного среди мусульман органа на предмет соответствия стандарту.
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