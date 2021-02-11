https://ria.ru/20210211/sostav-1597059434.html

Создатели "Спутник V" сообщили, что состав вакцины подойдет для мусульман

Создатели "Спутник V" сообщили, что состав вакцины подойдет для мусульман

В составе вакцины "Спутник V", с которым может ознакомиться любой, нет запретных с точки зрения ислама компонентов, заявил на круглом столе по теме халяльности... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:05

2021-02-11T16:05

2021-02-11T17:53

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

владимир гущин

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

россия

нии им. гамалеи

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В составе вакцины "Спутник V", с которым может ознакомиться любой, нет запретных с точки зрения ислама компонентов, заявил на круглом столе по теме халяльности вакцин от коронавируса руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин."Среды, которые мы используем, являются полностью химически определенными. Там нет компонентов каких-либо животных вытяжек, сывороток и прочего", - отметил он.Разработчик заверил, что перед началом круглого стола в Москве с участием мусульман, учёные посмотрели, какие компоненты ислам запрещает - это, в частности, компоненты "мертвых животных, свиней, крови и прочего"."Вот этого всего в составе вакцины нет", - заверил Гущин.Ранее мусульмане озаботились вопросом соответствия компонентов новых вакцин требованиям исламской религии - халяльностью. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Как сообщили ранее РИА Новости в муфтияте Татарстана, если он как-то применялся, то вакцина нехаляльная, и вопрос о допустимости ее использования мусульманами должны решать богословы.Халяль ("разрешенное") - все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции "халяль" подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации авторитетного среди мусульман органа на предмет соответствия стандарту.

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

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2021

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новости - религия и мировоззрение, владимир гущин, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", россия, нии им. гамалеи