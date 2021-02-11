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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210211/sostav-1597059434.html
Создатели "Спутник V" сообщили, что состав вакцины подойдет для мусульман
Создатели "Спутник V" сообщили, что состав вакцины подойдет для мусульман
В составе вакцины "Спутник V", с которым может ознакомиться любой, нет запретных с точки зрения ислама компонентов, заявил на круглом столе по теме халяльности... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:05
2021-02-11T17:53
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир гущин
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
россия
нии им. гамалеи
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В составе вакцины "Спутник V", с которым может ознакомиться любой, нет запретных с точки зрения ислама компонентов, заявил на круглом столе по теме халяльности вакцин от коронавируса руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин."Среды, которые мы используем, являются полностью химически определенными. Там нет компонентов каких-либо животных вытяжек, сывороток и прочего", - отметил он.Разработчик заверил, что перед началом круглого стола в Москве с участием мусульман, учёные посмотрели, какие компоненты ислам запрещает - это, в частности, компоненты "мертвых животных, свиней, крови и прочего"."Вот этого всего в составе вакцины нет", - заверил Гущин.Ранее мусульмане озаботились вопросом соответствия компонентов новых вакцин требованиям исламской религии - халяльностью. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Как сообщили ранее РИА Новости в муфтияте Татарстана, если он как-то применялся, то вакцина нехаляльная, и вопрос о допустимости ее использования мусульманами должны решать богословы.Халяль ("разрешенное") - все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции "халяль" подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации авторитетного среди мусульман органа на предмет соответствия стандарту.
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новости - религия и мировоззрение, владимир гущин, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", россия, нии им. гамалеи

Создатели "Спутник V" сообщили, что состав вакцины подойдет для мусульман

16:05 11.02.2021 (обновлено: 17:53 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В составе вакцины "Спутник V", с которым может ознакомиться любой, нет запретных с точки зрения ислама компонентов, заявил на круглом столе по теме халяльности вакцин от коронавируса руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин.
"Среды, которые мы используем, являются полностью химически определенными. Там нет компонентов каких-либо животных вытяжек, сывороток и прочего", - отметил он.
Медик выездной бригады вакцинирует мужчину российским препаратом от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Разработчик заверил, что перед началом круглого стола в Москве с участием мусульман, учёные посмотрели, какие компоненты ислам запрещает - это, в частности, компоненты "мертвых животных, свиней, крови и прочего".
"Вот этого всего в составе вакцины нет", - заверил Гущин.
Ранее мусульмане озаботились вопросом соответствия компонентов новых вакцин требованиям исламской религии - халяльностью. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Как сообщили ранее РИА Новости в муфтияте Татарстана, если он как-то применялся, то вакцина нехаляльная, и вопрос о допустимости ее использования мусульманами должны решать богословы.
Халяль ("разрешенное") - все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции "халяль" подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации авторитетного среди мусульман органа на предмет соответствия стандарту.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ГущинВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"РоссияНИИ им. Гамалеи
 
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