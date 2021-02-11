https://ria.ru/20210211/sobor-1597058949.html

Тактильные макеты появились в храме Василия Блаженного

Тактильные макеты появились в храме Василия Блаженного

Презентация тактильных моделей для незрячих и слабовидящих посетителей прошла в храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади, передает... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:04

2021-02-11T16:04

2021-02-11T16:04

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Презентация тактильных моделей для незрячих и слабовидящих посетителей прошла в храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.Государственный исторический музей (ГИМ) 9 февраля отметил 149-й день рождения. Его филиалу – Покровскому собору – в 2021 году исполняется 460 лет."Мы презентуем сегодня две тактильные модели в рамках большого проекта ("Покровский собор: территория доступности" - ред.), он реализуется в ГИМ с 2018 года и направлен на работу с инклюзивными программами и на увеличение доступности всего комплекса ГИМ", - рассказала на презентации заведующая филиалом ГИМ "Покровский собор" Татьяна Сарачева.Она отметила, что Покровский собор – это памятник ЮНЕСКО, он должен быть максимально доступен всем, об этом написано в уставе организации.На территории храма-музея теперь размещена его металлическая тактильная модель. Внутри здания посетители смогут потрогать разборный тактильный макет из пластика, его также дополняет аудиогид с тифлокомментариями. Проект позволит незрячим и слабовидящим посетителям ознакомиться с архитектурой Покровского собора и изучить его во всех деталях.

https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573520770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение