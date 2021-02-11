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Религия и мировоззрение
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Тактильные макеты появились в храме Василия Блаженного
Тактильные макеты появились в храме Василия Блаженного
Презентация тактильных моделей для незрячих и слабовидящих посетителей прошла в храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади, передает... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:04
2021-02-11T16:04
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Презентация тактильных моделей для незрячих и слабовидящих посетителей прошла в храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.Государственный исторический музей (ГИМ) 9 февраля отметил 149-й день рождения. Его филиалу – Покровскому собору – в 2021 году исполняется 460 лет."Мы презентуем сегодня две тактильные модели в рамках большого проекта ("Покровский собор: территория доступности" - ред.), он реализуется в ГИМ с 2018 года и направлен на работу с инклюзивными программами и на увеличение доступности всего комплекса ГИМ", - рассказала на презентации заведующая филиалом ГИМ "Покровский собор" Татьяна Сарачева.Она отметила, что Покровский собор – это памятник ЮНЕСКО, он должен быть максимально доступен всем, об этом написано в уставе организации.На территории храма-музея теперь размещена его металлическая тактильная модель. Внутри здания посетители смогут потрогать разборный тактильный макет из пластика, его также дополняет аудиогид с тифлокомментариями. Проект позволит незрячим и слабовидящим посетителям ознакомиться с архитектурой Покровского собора и изучить его во всех деталях.
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новости - религия и мировоззрение

Тактильные макеты появились в храме Василия Блаженного

16:04 11.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске в Москве
Женщина в защитной маске в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Презентация тактильных моделей для незрячих и слабовидящих посетителей прошла в храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.
Государственный исторический музей (ГИМ) 9 февраля отметил 149-й день рождения. Его филиалу – Покровскому собору – в 2021 году исполняется 460 лет.
"Мы презентуем сегодня две тактильные модели в рамках большого проекта ("Покровский собор: территория доступности" - ред.), он реализуется в ГИМ с 2018 года и направлен на работу с инклюзивными программами и на увеличение доступности всего комплекса ГИМ", - рассказала на презентации заведующая филиалом ГИМ "Покровский собор" Татьяна Сарачева.
Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
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Она отметила, что Покровский собор – это памятник ЮНЕСКО, он должен быть максимально доступен всем, об этом написано в уставе организации.
На территории храма-музея теперь размещена его металлическая тактильная модель. Внутри здания посетители смогут потрогать разборный тактильный макет из пластика, его также дополняет аудиогид с тифлокомментариями. Проект позволит незрячим и слабовидящим посетителям ознакомиться с архитектурой Покровского собора и изучить его во всех деталях.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
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