https://ria.ru/20210211/sobaki-1597108266.html

В Подольске заметили зеленых собак

В Подольске заметили зеленых собак

Несколько собак измазались в сухой краске в Подольске и их шерсть стала зеленой, но с животными все в порядке, краситель не токсичен, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:34

2021-02-11T19:34

2021-02-11T19:34

москва

подольск

происшествия

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МОСКВА, 11 фев – РИА новости. Несколько собак измазались в сухой краске в Подольске и их шерсть стала зеленой, но с животными все в порядке, краситель не токсичен, рассказала РИА Новости куратор Общества защиты животных Зоощит."О собаках стало известно пару недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску. Краска не токсична, но придется подождать, пока она сойдет", - сказала собеседница агентства.По ее словам, собаки здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы.Ранее сообщалось об окрашенных в голубой собаках, которые появились на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске. Как заявил РИА Новости управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло", животные могли испачкаться в остатках химикатов.

https://ria.ru/20201028/reka-1581866957.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, подольск, происшествия