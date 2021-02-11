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В Подольске заметили зеленых собак
В Подольске заметили зеленых собак
Несколько собак измазались в сухой краске в Подольске и их шерсть стала зеленой, но с животными все в порядке, краситель не токсичен, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:34
2021-02-11T19:34
2021-02-11T19:34
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подольск
происшествия
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МОСКВА, 11 фев – РИА новости. Несколько собак измазались в сухой краске в Подольске и их шерсть стала зеленой, но с животными все в порядке, краситель не токсичен, рассказала РИА Новости куратор Общества защиты животных Зоощит."О собаках стало известно пару недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску. Краска не токсична, но придется подождать, пока она сойдет", - сказала собеседница агентства.По ее словам, собаки здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы.Ранее сообщалось об окрашенных в голубой собаках, которые появились на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске. Как заявил РИА Новости управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло", животные могли испачкаться в остатках химикатов.
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москва, подольск, происшествия
МОСКВА, 11 фев – РИА новости.
Несколько собак измазались в сухой краске в Подольске
и их шерсть стала зеленой, но с животными все в порядке, краситель не токсичен, рассказала РИА Новости куратор Общества защиты животных Зоощит.
"О собаках стало известно пару недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску. Краска не токсична, но придется подождать, пока она сойдет", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, собаки здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы.
Ранее сообщалось об окрашенных в голубой собаках, которые появились на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске. Как заявил РИА Новости управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло", животные могли испачкаться в остатках химикатов.