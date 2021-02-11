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Житель Волгограда спас провалившуюся под лед собаку
Житель Волгограда спас провалившуюся под лед собаку
Житель Волгограда спас собаку, которая провалилась под лед, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Смольянинова. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:13
2021-02-11T17:13
2021-02-11T17:30
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ВОЛГОГРАД, 11 фев — РИА Новости. Житель Волгограда спас собаку, которая провалилась под лед, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Смольянинова.На видео, появившемся в соцсетях, запечатлено, как мужчина, раздетый до трусов, добирается по льду к собаке в полынье и вытаскивает ее.
https://ria.ru/20210113/spasenie-1592907882.html
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