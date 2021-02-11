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Житель Волгограда спас провалившуюся под лед собаку
Житель Волгограда спас провалившуюся под лед собаку
Житель Волгограда спас собаку, которая провалилась под лед, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Смольянинова. РИА Новости, 11.02.2021
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ВОЛГОГРАД, 11 фев — РИА Новости. Житель Волгограда спас собаку, которая провалилась под лед, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Смольянинова.На видео, появившемся в соцсетях, запечатлено, как мужчина, раздетый до трусов, добирается по льду к собаке в полынье и вытаскивает ее.
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россия, гумвд, волгоград, происшествия

Житель Волгограда спас провалившуюся под лед собаку

17:13 11.02.2021 (обновлено: 17:30 11.02.2021)
 
© Анастасия ВоропаеваСпасение собаки из ледяной полыньи в Волгограде. Кадр из видео
Спасение собаки из ледяной полыньи в Волгограде. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Анастасия Воропаева
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ВОЛГОГРАД, 11 фев — РИА Новости. Житель Волгограда спас собаку, которая провалилась под лед, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Смольянинова.

"Сегодня утром в отдел полиции Кировского района позвонила женщина и сообщила, что под лед провалилась собака. Был направлен наряд полиции, пока сотрудники прибыли на место, пса уже спасли", — сказала она.

На видео, появившемся в соцсетях, запечатлено, как мужчина, раздетый до трусов, добирается по льду к собаке в полынье и вытаскивает ее.
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