Житель Волгограда спас провалившуюся под лед собаку

"Сегодня утром в отдел полиции Кировского района позвонила женщина и сообщила, что под лед провалилась собака. Был направлен наряд полиции, пока сотрудники прибыли на место, пса уже спасли", — сказала она.

На видео, появившемся в соцсетях, запечатлено, как мужчина, раздетый до трусов, добирается по льду к собаке в полынье и вытаскивает ее.