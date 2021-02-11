Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/smirnov-1597122643.html
Арестованный главред "Медиазоны" пожаловался на здоровье
Арестованный главред "Медиазоны" пожаловался на здоровье
Арестованный в Москве главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов пожаловался на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере, сообщает... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T21:54
2021-02-11T22:19
москва
сергей смирнов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595906070_0:0:848:478_1920x0_80_0_0_ebfaebaa46672f68d38c94e551c2d95e.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Арестованный в Москве главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов пожаловался на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере, сообщает Telegram-канал "Смирнов под арестом" (ранее под названием "Смирнов" его вёл сам журналист, сейчас информацию обновляет редакция).Тверской суд Москвы 4 февраля на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. В понедельник стало известно, что Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения Смирнова к ответственности.
https://ria.ru/20210209/arest-1596722293.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595906070_104:0:747:482_1920x0_80_0_0_326fba33d121bebea94cf27a559a2050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей смирнов, происшествия

Арестованный главред "Медиазоны" пожаловался на здоровье

21:54 11.02.2021 (обновлено: 22:19 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео
Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Арестованный в Москве главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов пожаловался на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере, сообщает Telegram-канал "Смирнов под арестом" (ранее под названием "Смирнов" его вёл сам журналист, сейчас информацию обновляет редакция).

"Смирнов передает, что в новой камере "адские условия" из-за жары. Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Тверской суд Москвы 4 февраля на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. В понедельник стало известно, что Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения Смирнова к ответственности.
Журналист Сергей Смирнов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
9 февраля, 18:17
В Евросоюзе осудили арест главреда "Медиазоны"
 
МоскваСергей СмирновПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния