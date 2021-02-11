Арестованный главред "Медиазоны" пожаловался на здоровье
21:54 11.02.2021 (обновлено: 22:19 11.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Арестованный в Москве главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов пожаловался на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере, сообщает Telegram-канал "Смирнов под арестом" (ранее под названием "Смирнов" его вёл сам журналист, сейчас информацию обновляет редакция).
"Смирнов передает, что в новой камере "адские условия" из-за жары. Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо", - говорится в сообщении Telegram-канала.
Тверской суд Москвы 4 февраля на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. В понедельник стало известно, что Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения Смирнова к ответственности.
9 февраля, 18:17В Евросоюзе осудили арест главреда "Медиазоны"