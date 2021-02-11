https://ria.ru/20210211/smirnov-1597122643.html

Арестованный главред "Медиазоны" пожаловался на здоровье

Арестованный главред "Медиазоны" пожаловался на здоровье

Арестованный в Москве главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов пожаловался на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере, сообщает... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T21:54

2021-02-11T21:54

2021-02-11T22:19

москва

сергей смирнов

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Арестованный в Москве главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов пожаловался на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере, сообщает Telegram-канал "Смирнов под арестом" (ранее под названием "Смирнов" его вёл сам журналист, сейчас информацию обновляет редакция).Тверской суд Москвы 4 февраля на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. В понедельник стало известно, что Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения Смирнова к ответственности.

https://ria.ru/20210209/arest-1596722293.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей смирнов, происшествия