https://ria.ru/20210211/smi-1596974406.html
Песков заявил, что некоторые российские СМИ работают плохо и скучно
Песков заявил, что некоторые российские СМИ работают плохо и скучно
Некоторые российские СМИ работают блестяще, какие-то - "плохо и скучно", в целом же медиа успешны, если предоставляемая ими "услуга соответствует спросу",... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:22
2021-02-11T13:22
2021-02-11T13:22
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Некоторые российские СМИ работают блестяще, какие-то - "плохо и скучно", в целом же медиа успешны, если предоставляемая ими "услуга соответствует спросу", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин вечером в среду провел встречу с главными редакторами российских СМИ, она состоялась в видеоформате.На встрече с президентом, уточнил он, журналисты не просили главы государства дать оценку своей работе, "они интересовались другими вопросами"."Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос. Если эта услуга соответствует спросу - вы успешны. Если не соответствует - вы неуспешны", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210211/putin-1596973505.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество