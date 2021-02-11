https://ria.ru/20210211/smi-1596974406.html

Песков заявил, что некоторые российские СМИ работают плохо и скучно

Песков заявил, что некоторые российские СМИ работают плохо и скучно

Некоторые российские СМИ работают блестяще, какие-то - "плохо и скучно", в целом же медиа успешны, если предоставляемая ими "услуга соответствует спросу",... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:22

2021-02-11T13:22

2021-02-11T13:22

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Некоторые российские СМИ работают блестяще, какие-то - "плохо и скучно", в целом же медиа успешны, если предоставляемая ими "услуга соответствует спросу", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин вечером в среду провел встречу с главными редакторами российских СМИ, она состоялась в видеоформате.На встрече с президентом, уточнил он, журналисты не просили главы государства дать оценку своей работе, "они интересовались другими вопросами"."Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос. Если эта услуга соответствует спросу - вы успешны. Если не соответствует - вы неуспешны", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210211/putin-1596973505.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, общество