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Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ
Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о деталях традиционной встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, состоявшейся... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:19
2021-02-11T13:43
россия
дмитрий песков
владимир путин
медиа - общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о деталях традиционной встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, состоявшейся накануне.По его словам, в ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов, и глава государства детально на них ответил."Беседа была без какой-то заданной повестки дня... касалась самого широкого круга вопросов, и как всегда президент исчерпывающе и детально отвечал на все поставленные вопросы. Встреча была очень интересной", — сказал Песков журналистам.Он добавил, что в ней участвовали 35 человек — главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ, информагентств. Общение проходило в формате видеоконференции и было продолжительным.Песков отметил, что в Кремле недовольны утечками деталей разговора, которые просочились в прессу. По его словам, подобные поступки не способствуют взаимному доверию."К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, "слили" просто какую-то часть беседы своим коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Действительно, пресса была на основе "off the record", без цитирования. Именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными", — сказал Песков.Пресс-секретарь главы государства также опроверг предположения о возможной связи этой встречи с незаконными акциями. Он напомнил, что в прошлом году аналогичное мероприятие провести не удалось, поэтому подходящий момент искали достаточно давно."Действительно, в начале года, сейчас все-таки еще начало года. И обилие событий в минувшем году, стремительно развивающиеся события в этом году, конечно, стали хорошей палитрой для того, чтобы быть обсужденными на такой встрече", — добавил Песков.
https://ria.ru/20210210/navalnyy-1596887345.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, медиа - общество

Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ

13:19 11.02.2021 (обновлено: 13:43 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о деталях традиционной встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, состоявшейся накануне.
По его словам, в ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов, и глава государства детально на них ответил.
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"Беседа была без какой-то заданной повестки дня... касалась самого широкого круга вопросов, и как всегда президент исчерпывающе и детально отвечал на все поставленные вопросы. Встреча была очень интересной", — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в ней участвовали 35 человек — главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ, информагентств. Общение проходило в формате видеоконференции и было продолжительным.
"Эти беседы традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли разобраться полностью с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными или недообъясненными", - сказал он.
Песков отметил, что в Кремле недовольны утечками деталей разговора, которые просочились в прессу. По его словам, подобные поступки не способствуют взаимному доверию.
"К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, "слили" просто какую-то часть беседы своим коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Действительно, пресса была на основе "off the record", без цитирования. Именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными", — сказал Песков.
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Пресс-секретарь главы государства также опроверг предположения о возможной связи этой встречи с незаконными акциями. Он напомнил, что в прошлом году аналогичное мероприятие провести не удалось, поэтому подходящий момент искали достаточно давно.
"Действительно, в начале года, сейчас все-таки еще начало года. И обилие событий в минувшем году, стремительно развивающиеся события в этом году, конечно, стали хорошей палитрой для того, чтобы быть обсужденными на такой встрече", — добавил Песков.
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМедиа - Общество
 
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