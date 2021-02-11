https://ria.ru/20210211/smi-1596973660.html

Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ

Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о деталях традиционной встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, состоявшейся... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:19

2021-02-11T13:19

2021-02-11T13:43

россия

дмитрий песков

владимир путин

медиа - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о деталях традиционной встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, состоявшейся накануне.По его словам, в ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов, и глава государства детально на них ответил."Беседа была без какой-то заданной повестки дня... касалась самого широкого круга вопросов, и как всегда президент исчерпывающе и детально отвечал на все поставленные вопросы. Встреча была очень интересной", — сказал Песков журналистам.Он добавил, что в ней участвовали 35 человек — главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ, информагентств. Общение проходило в формате видеоконференции и было продолжительным.Песков отметил, что в Кремле недовольны утечками деталей разговора, которые просочились в прессу. По его словам, подобные поступки не способствуют взаимному доверию."К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, "слили" просто какую-то часть беседы своим коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Действительно, пресса была на основе "off the record", без цитирования. Именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными", — сказал Песков.Пресс-секретарь главы государства также опроверг предположения о возможной связи этой встречи с незаконными акциями. Он напомнил, что в прошлом году аналогичное мероприятие провести не удалось, поэтому подходящий момент искали достаточно давно."Действительно, в начале года, сейчас все-таки еще начало года. И обилие событий в минувшем году, стремительно развивающиеся события в этом году, конечно, стали хорошей палитрой для того, чтобы быть обсужденными на такой встрече", — добавил Песков.

https://ria.ru/20210210/navalnyy-1596887345.html

https://ria.ru/20210211/putin-1596973505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, медиа - общество