https://ria.ru/20210211/smert-1596924699.html

Кардиолог назвала патологии, грозящие внезапной смертью даже молодым

Кардиолог назвала патологии, грозящие внезапной смертью даже молодым

Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала в беседе с АиФ о патологиях, которые грозят внезапной смертью даже молодым людям. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T06:42

2021-02-11T06:42

2021-02-11T10:28

татьяна шалыгина

россия

здоровье

общество

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Названы патологии, грозящие внезапной смертью даже молодым

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала в беседе с АиФ о патологиях, которые грозят внезапной смертью даже молодым людям.Как отмечается в статье, причинами преждевременного ухода могут стать:Как объяснила Шалыгина, центральное сонное апноэ обуславливается уменьшением образования импульса в центральной нервной системе, стимулирующего дыхательную мускулатуру. Это может привести к остановке дыхания во сне.Утверждается, что люди с такой патологией жалуются на сложности с засыпанием, на неполноценный и прерывистый сон, сонливость в течение дня из-за того, что ночью они не смогли отдохнуть. Есть и те, кто просыпается с ощущением нехватки воздуха, одышкой, которые облегчаются, если человек принимает необходимое полусидячее положение или добавляет под голову несколько подушек.Расслаивающаяся аневризма аорты может проявляться симптомами сердечной недостаточности. Патология сопровождается обмороком и нарушением мозгового кровообращения. Медик объяснила, что ее лечат медикаментозно, а в некоторых случаях и хирургически, но лечение возможно не всегда.Тромбоэмболия или отрыв тромба — частая причина внезапной смерти людей в трудоспособном возрасте.При этом, в некоторых случаях установление причины неожиданной кончины вызывает определенные трудности.Тем не менее специалист подчеркивает, что есть определенные группы риска, такие как люди с генетическими заболеваниями, например гипертрофической кардиомиопатией, люди с некоторыми видами аритмии, а также пациенты с пороками сердца.

https://ria.ru/20210210/bol-1596759079.html

https://ria.ru/20210203/serdtse-1595839504.html

https://ria.ru/20210210/insult-1596761118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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татьяна шалыгина, россия, здоровье, общество