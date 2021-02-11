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Кардиолог назвала патологии, грозящие внезапной смертью даже молодым
Кардиолог назвала патологии, грозящие внезапной смертью даже молодым
Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала в беседе с АиФ о патологиях, которые грозят внезапной смертью даже молодым людям. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T06:42
2021-02-11T06:42
2021-02-11T10:28
татьяна шалыгина
россия
здоровье
общество
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Названы патологии, грозящие внезапной смертью даже молодым
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала в беседе с АиФ о патологиях, которые грозят внезапной смертью даже молодым людям.Как отмечается в статье, причинами преждевременного ухода могут стать:Как объяснила Шалыгина, центральное сонное апноэ обуславливается уменьшением образования импульса в центральной нервной системе, стимулирующего дыхательную мускулатуру. Это может привести к остановке дыхания во сне.Утверждается, что люди с такой патологией жалуются на сложности с засыпанием, на неполноценный и прерывистый сон, сонливость в течение дня из-за того, что ночью они не смогли отдохнуть. Есть и те, кто просыпается с ощущением нехватки воздуха, одышкой, которые облегчаются, если человек принимает необходимое полусидячее положение или добавляет под голову несколько подушек.Расслаивающаяся аневризма аорты может проявляться симптомами сердечной недостаточности. Патология сопровождается обмороком и нарушением мозгового кровообращения. Медик объяснила, что ее лечат медикаментозно, а в некоторых случаях и хирургически, но лечение возможно не всегда.Тромбоэмболия или отрыв тромба — частая причина внезапной смерти людей в трудоспособном возрасте.При этом, в некоторых случаях установление причины неожиданной кончины вызывает определенные трудности.Тем не менее специалист подчеркивает, что есть определенные группы риска, такие как люди с генетическими заболеваниями, например гипертрофической кардиомиопатией, люди с некоторыми видами аритмии, а также пациенты с пороками сердца.
https://ria.ru/20210210/bol-1596759079.html
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татьяна шалыгина, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала в беседе с АиФ
о патологиях, которые грозят внезапной смертью даже молодым людям.
Как отмечается в статье, причинами преждевременного ухода могут стать:
—центральное сонное апноэ;
—разрыв (расслоение) аневризмы;
—отрыв тромба;
—сбои в работе сердца;
—синдром внезапной необъяснимой смерти.
Как объяснила Шалыгина, центральное сонное апноэ обуславливается уменьшением образования импульса в центральной нервной системе, стимулирующего дыхательную мускулатуру. Это может привести к остановке дыхания во сне.
"Причиной такой формы патологии является левожелудочковая сердечная недостаточность. Возникает на фоне нарушения поступления импульсов из центральной нервной системы в дыхательные мускулатуры. Вообще апноэ тесно связано с сердечно-сосудистой системой, с дыхательной системой и с нормальным сном, а значит, с нервной системой тоже", — рассказала Шалыгина.
Утверждается, что люди с такой патологией жалуются на сложности с засыпанием, на неполноценный и прерывистый сон, сонливость в течение дня из-за того, что ночью они не смогли отдохнуть. Есть и те, кто просыпается с ощущением нехватки воздуха, одышкой, которые облегчаются, если человек принимает необходимое полусидячее положение или добавляет под голову несколько подушек.
Расслаивающаяся аневризма аорты может проявляться симптомами сердечной недостаточности. Патология сопровождается обмороком и нарушением мозгового кровообращения. Медик объяснила, что ее лечат медикаментозно, а в некоторых случаях и хирургически, но лечение возможно не всегда.
Тромбоэмболия или отрыв тромба — частая причина внезапной смерти людей в трудоспособном возрасте.
"Если у пациента резко возникла одышка и ощущение нехватки воздуха, следует как можно скорее обратиться к врачу. Также иногда врача может что-то насторожить на кардиограмме", — советует Шалыгина.
При этом, в некоторых случаях установление причины неожиданной кончины вызывает определенные трудности.
"Причин для внезапной смерти людей огромное множество. И бывает так, что точно установить причину довольно сложно", — говорит Шалыгина.
Тем не менее специалист подчеркивает, что есть определенные группы риска, такие как люди с генетическими заболеваниями, например гипертрофической кардиомиопатией, люди с некоторыми видами аритмии, а также пациенты с пороками сердца.