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В Москве три школьницы пытались одновременно покончить с собой
В Москве три школьницы пытались одновременно покончить с собой
Три школьницы из Москвы госпитализированы после того, как пытались покончить с собой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:33
2021-02-11T14:59
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Три школьницы из Москвы госпитализированы после того, как пытались покончить с собой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.Как сообщали СМИ, три девочки 13 лет попытались одновременно совершить самоубийство, но их удалось спасти. В ближайшее время сотрудники соцзащиты навестят семьи девочек и предложат необходимую помощь, в том числе психологическую. Ранее никто из них не обращался за социальной поддержкой.Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что держит ситуацию на контроле."Девочки находятся в больнице, за их жизнь и здоровье борются врачи. Мы находимся на связи со следственными органами, которые разбираются в этой ситуации, с департаментом соцзащиты, которые окажут при необходимости помощь семье. &lt;…&gt; Безусловно, меня интересует, как устроена воспитательная работа в школе, где учились эти девочки, все они учились в одной школе. Я буду разбираться в этой ситуации", — сказала она.
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москва, происшествия

В Москве три школьницы пытались одновременно покончить с собой

13:33 11.02.2021 (обновлено: 14:59 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Три школьницы из Москвы госпитализированы после того, как пытались покончить с собой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Как сообщали СМИ, три девочки 13 лет попытались одновременно совершить самоубийство, но их удалось спасти.

"В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Сейчас все дети находятся в больнице. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — сказали в департаменте.

В ближайшее время сотрудники соцзащиты навестят семьи девочек и предложат необходимую помощь, в том числе психологическую. Ранее никто из них не обращался за социальной поддержкой.
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что держит ситуацию на контроле.
"Девочки находятся в больнице, за их жизнь и здоровье борются врачи. Мы находимся на связи со следственными органами, которые разбираются в этой ситуации, с департаментом соцзащиты, которые окажут при необходимости помощь семье. <…> Безусловно, меня интересует, как устроена воспитательная работа в школе, где учились эти девочки, все они учились в одной школе. Я буду разбираться в этой ситуации", — сказала она.
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