https://ria.ru/20210211/shkolnitsy-1596975965.html

В Москве три школьницы пытались одновременно покончить с собой

В Москве три школьницы пытались одновременно покончить с собой

Три школьницы из Москвы госпитализированы после того, как пытались покончить с собой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:33

2021-02-11T13:33

2021-02-11T14:59

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Три школьницы из Москвы госпитализированы после того, как пытались покончить с собой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.Как сообщали СМИ, три девочки 13 лет попытались одновременно совершить самоубийство, но их удалось спасти. В ближайшее время сотрудники соцзащиты навестят семьи девочек и предложат необходимую помощь, в том числе психологическую. Ранее никто из них не обращался за социальной поддержкой.Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что держит ситуацию на контроле."Девочки находятся в больнице, за их жизнь и здоровье борются врачи. Мы находимся на связи со следственными органами, которые разбираются в этой ситуации, с департаментом соцзащиты, которые окажут при необходимости помощь семье. <…> Безусловно, меня интересует, как устроена воспитательная работа в школе, где учились эти девочки, все они учились в одной школе. Я буду разбираться в этой ситуации", — сказала она.

https://ria.ru/20210201/suitsid-1595535538.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия