В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского
14:33 11.02.2021 (обновлено: 16:20 11.02.2021)
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральный перечень учебников для школ может пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.
Об этом было объявлено на презентации РВИО в книжном клубе "Достоевский".
Главный редактор корпорации "Российский учебник" Руслан Гагкуев сообщил, что Федеральный перечень учебников для школ в ближайшее время должен пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории, созданными при участии Российского военно-исторического общества и под редакцией Мединского.
"Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая", - сказал Мединский.
Презентация была посвящена изданным с 2014 по 2020 год РВИО 97 книгам (128 томов) по истории России. Общий тираж изданий, рассказал Мединский, составил более 1 миллиона экземпляров и почти все книги находятся в магазинах или в учебных заведениях, а не хранятся на складах.