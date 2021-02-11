https://ria.ru/20210211/shkola-1596986609.html

В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского

В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского

Федеральный перечень учебников для школ может пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:33

2021-02-11T14:33

2021-02-11T16:20

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

владимир мединский

федор достоевский

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральный перечень учебников для школ может пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.Об этом было объявлено на презентации РВИО в книжном клубе "Достоевский".Главный редактор корпорации "Российский учебник" Руслан Гагкуев сообщил, что Федеральный перечень учебников для школ в ближайшее время должен пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории, созданными при участии Российского военно-исторического общества и под редакцией Мединского.Презентация была посвящена изданным с 2014 по 2020 год РВИО 97 книгам (128 томов) по истории России. Общий тираж изданий, рассказал Мединский, составил более 1 миллиона экземпляров и почти все книги находятся в магазинах или в учебных заведениях, а не хранятся на складах.

https://ria.ru/20210119/obrazovanie-1593462601.html

россия

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2021

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россия, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, федор достоевский