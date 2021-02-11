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В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского
В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского
Федеральный перечень учебников для школ может пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:33
2021-02-11T16:20
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
федор достоевский
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральный перечень учебников для школ может пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.Об этом было объявлено на презентации РВИО в книжном клубе "Достоевский".Главный редактор корпорации "Российский учебник" Руслан Гагкуев сообщил, что Федеральный перечень учебников для школ в ближайшее время должен пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории, созданными при участии Российского военно-исторического общества и под редакцией Мединского.Презентация была посвящена изданным с 2014 по 2020 год РВИО 97 книгам (128 томов) по истории России. Общий тираж изданий, рассказал Мединский, составил более 1 миллиона экземпляров и почти все книги находятся в магазинах или в учебных заведениях, а не хранятся на складах.
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россия, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, федор достоевский

В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского

14:33 11.02.2021 (обновлено: 16:20 11.02.2021)
 
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральный перечень учебников для школ может пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.
Об этом было объявлено на презентации РВИО в книжном клубе "Достоевский".
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Главный редактор корпорации "Российский учебник" Руслан Гагкуев сообщил, что Федеральный перечень учебников для школ в ближайшее время должен пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории, созданными при участии Российского военно-исторического общества и под редакцией Мединского.
"Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая", - сказал Мединский.
Презентация была посвящена изданным с 2014 по 2020 год РВИО 97 книгам (128 томов) по истории России. Общий тираж изданий, рассказал Мединский, составил более 1 миллиона экземпляров и почти все книги находятся в магазинах или в учебных заведениях, а не хранятся на складах.
 
РоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Владимир МединскийФедор Достоевский
 
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