Поклонская прокомментировала созданную на Украине "шкалу предательства"

"Умники", придумавшие сортировать людей по уровню предательства, пусть начнут с себя — "преданных". Если им хочется найти предателей, то пусть посмотрят на себя в зеркало. Если они думают, что можно переписать бизнес на подставных людей в Крыму и получать деньги в Украине за "страдания" от "оккупации", то глубоко ошибаются. Именно они и являются предателями. Их методика пропитана злобой и ненавистью к людям, проживающим в Крыму, и по своей сути является никчемной выдумкой, пустым и глупым разжиганием вражды и розни между людьми", - сказала РИА Новости Поклонская.