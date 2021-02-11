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Поклонская прокомментировала созданную на Украине "шкалу предательства"
Поклонская прокомментировала созданную на Украине "шкалу предательства"
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская назвала разработанную на Украине "шкалу предательства" для жителей Крыма разжиганием... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T20:45
2021-02-11T20:54
россия
наталья поклонская
госдума рф
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская назвала разработанную на Украине "шкалу предательства" для жителей Крыма разжиганием вражды и посоветовала ее создателям посмотреть на себя в зеркало.Крымскотатарский ресурсный центр, действующий на территории Украины, презентовал методику оценки сотрудничества крымчан с "оккупационными властями", на основании которой будут приниматься решения о персональных санкциях или других мер воздействия. "Предательство" будет определяться в баллах. В качестве примера привели саму Поклонскую, ей присвоили 86 баллов.По ее мнению, для создания подобной шкалы "много ума не надо".
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россия, наталья поклонская, госдума рф, республика крым, украина, в мире

Поклонская прокомментировала созданную на Украине "шкалу предательства"

20:45 11.02.2021 (обновлено: 20:54 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий МакеевЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская назвала разработанную на Украине "шкалу предательства" для жителей Крыма разжиганием вражды и посоветовала ее создателям посмотреть на себя в зеркало.
Крымскотатарский ресурсный центр, действующий на территории Украины, презентовал методику оценки сотрудничества крымчан с "оккупационными властями", на основании которой будут приниматься решения о персональных санкциях или других мер воздействия. "Предательство" будет определяться в баллах. В качестве примера привели саму Поклонскую, ей присвоили 86 баллов.
"Умники", придумавшие сортировать людей по уровню предательства, пусть начнут с себя — "преданных". Если им хочется найти предателей, то пусть посмотрят на себя в зеркало. Если они думают, что можно переписать бизнес на подставных людей в Крыму и получать деньги в Украине за "страдания" от "оккупации", то глубоко ошибаются. Именно они и являются предателями. Их методика пропитана злобой и ненавистью к людям, проживающим в Крыму, и по своей сути является никчемной выдумкой, пустым и глупым разжиганием вражды и розни между людьми", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее мнению, для создания подобной шкалы "много ума не надо".
Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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РоссияНаталья ПоклонскаяГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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