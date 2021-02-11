Поклонская прокомментировала созданную на Украине "шкалу предательства"
20:45 11.02.2021 (обновлено: 20:54 11.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий МакеевЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская назвала разработанную на Украине "шкалу предательства" для жителей Крыма разжиганием вражды и посоветовала ее создателям посмотреть на себя в зеркало.
Крымскотатарский ресурсный центр, действующий на территории Украины, презентовал методику оценки сотрудничества крымчан с "оккупационными властями", на основании которой будут приниматься решения о персональных санкциях или других мер воздействия. "Предательство" будет определяться в баллах. В качестве примера привели саму Поклонскую, ей присвоили 86 баллов.
"Умники", придумавшие сортировать людей по уровню предательства, пусть начнут с себя — "преданных". Если им хочется найти предателей, то пусть посмотрят на себя в зеркало. Если они думают, что можно переписать бизнес на подставных людей в Крыму и получать деньги в Украине за "страдания" от "оккупации", то глубоко ошибаются. Именно они и являются предателями. Их методика пропитана злобой и ненавистью к людям, проживающим в Крыму, и по своей сути является никчемной выдумкой, пустым и глупым разжиганием вражды и розни между людьми", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее мнению, для создания подобной шкалы "много ума не надо".