Кантемир Балагов снимет пилот сериала с актрисой из "Игры Престолов"

Кантемир Балагов снимет пилот сериала с актрисой из "Игры Престолов"

Юная британская актриса Белла Рэмси, сыгравшая Лианну Мормонт в "Игре престолов", исполнит одну из главных ролей в экранизации видеоигры "The Last of Us"

2021-02-11T18:43

2021-02-11T18:43

2021-02-11T18:43

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Юная британская актриса Белла Рэмси, сыгравшая Лианну Мормонт в "Игре престолов", исполнит одну из главных ролей в экранизации видеоигры "The Last of Us", сообщает THR. В шоу, пилотный эпизод которого снимет режиссер "Дылды" Кантемир Балагов, также примет участие Педро Паскаль ("Мандалорец"). Проект разрабатывает HBO. Один из его сценаристов и исполнительных продюсеров — Крейг Мейзин, работавший над сериалом "Чернобыль". Второй сценарист — креативный директор видеоигры Нил Дракманн. Рэмси (сейчас ей 17) сыграет 14-летнюю Элли, а Педро Паскаль — Джоэла."The Last of Us” ("Одни из нас") — приключенческая экшн-драма, действие которой разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории США, спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. Девочке Элли и опытному контрабандисту Джоэлу, который получил заказ сопроводить ее, предстоит пересечь разрушенную Америку, чтобы добраться до безопасной зоны.Кантемир Балагов – молодой российский режиссер родом из Кабардино-Балкарии, широкую известность которому принес фильм "Дылда" (2019). Его мировая премьера состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где он получил сразу две награды — приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

