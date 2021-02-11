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Кантемир Балагов снимет пилот сериала с актрисой из "Игры Престолов"
Кантемир Балагов снимет пилот сериала с актрисой из "Игры Престолов"
Юная британская актриса Белла Рэмси, сыгравшая Лианну Мормонт в "Игре престолов", исполнит одну из главных ролей в экранизации видеоигры "The Last of Us",... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:43
2021-02-11T18:43
культура
кино и сериалы
новости культуры
кантемир балагов
hbo
игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Юная британская актриса Белла Рэмси, сыгравшая Лианну Мормонт в "Игре престолов", исполнит одну из главных ролей в экранизации видеоигры "The Last of Us", сообщает THR. В шоу, пилотный эпизод которого снимет режиссер "Дылды" Кантемир Балагов, также примет участие Педро Паскаль ("Мандалорец"). Проект разрабатывает HBO. Один из его сценаристов и исполнительных продюсеров — Крейг Мейзин, работавший над сериалом "Чернобыль". Второй сценарист — креативный директор видеоигры Нил Дракманн. Рэмси (сейчас ей 17) сыграет 14-летнюю Элли, а Педро Паскаль — Джоэла."The Last of Us” ("Одни из нас") — приключенческая экшн-драма, действие которой разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории США, спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. Девочке Элли и опытному контрабандисту Джоэлу, который получил заказ сопроводить ее, предстоит пересечь разрушенную Америку, чтобы добраться до безопасной зоны.Кантемир Балагов – молодой российский режиссер родом из Кабардино-Балкарии, широкую известность которому принес фильм "Дылда" (2019). Его мировая премьера состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где он получил сразу две награды — приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
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кино и сериалы, новости культуры, кантемир балагов, hbo, игра престолов (сериал)

Кантемир Балагов снимет пилот сериала с актрисой из "Игры Престолов"

18:43 11.02.2021
 
© HBO (2011 – ...)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© HBO (2011 – ...)
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Юная британская актриса Белла Рэмси, сыгравшая Лианну Мормонт в "Игре престолов", исполнит одну из главных ролей в экранизации видеоигры "The Last of Us", сообщает THR. В шоу, пилотный эпизод которого снимет режиссер "Дылды" Кантемир Балагов, также примет участие Педро Паскаль ("Мандалорец").
Проект разрабатывает HBO. Один из его сценаристов и исполнительных продюсеров — Крейг Мейзин, работавший над сериалом "Чернобыль". Второй сценарист — креативный директор видеоигры Нил Дракманн.
Рэмси (сейчас ей 17) сыграет 14-летнюю Элли, а Педро Паскаль — Джоэла.
"The Last of Us” ("Одни из нас") — приключенческая экшн-драма, действие которой разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории США, спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. Девочке Элли и опытному контрабандисту Джоэлу, который получил заказ сопроводить ее, предстоит пересечь разрушенную Америку, чтобы добраться до безопасной зоны.
Кантемир Балагов – молодой российский режиссер родом из Кабардино-Балкарии, широкую известность которому принес фильм "Дылда" (2019). Его мировая премьера состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где он получил сразу две награды — приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
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Кинокритики Лос-Анджелеса назвали "Дылду" лучшим иностранным фильмом
 
КультураКино и сериалыНовости культурыКантемир БалаговHBOИгра престолов (сериал)
 
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