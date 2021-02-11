https://ria.ru/20210211/senezh-1597081090.html

Мастерская "Сенеж" запустила онлайн-курс по достоверной информации

Мастерская "Сенеж" запустила онлайн-курс по достоверной информации

Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустила краткий онлайн-курс "Право знать: инструменты распознавания... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:29

2021-02-11T17:29

2021-02-11T17:29

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

образование - общество

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустила краткий онлайн-курс "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Курс, доступный на сайте платформ, разработан на основе образовательной программы "Право знать", которая проводилась в 2020 году для победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России". Программа направлена на развитие критического мышления, знакомство с инструментами анализа информации с целью выявления фейков. "В краткую версию включены наиболее важные, успешные и полезные модули образовательной программы "Право знать". Краткий курс даст возможность как можно большему числу слушателей научиться анализировать информацию, выявлять фейки и недостоверную информацию – "постправду". Все это поможет более тщательно и профессионально проверять сообщения на достоверность, ведь это влияет на качество принятия любого решения", – отметила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина. Программу "Право знать" в 2020 году прошли более 500 участников конкурса "Лидеры России". В 2021 году программа, в отличие от 2020 года, будет содержать очные модули в Мастерской управления "Сенеж" . Ее участникам предложат потренироваться в ситуационном центре – внедрить полученные знания и провести проверку достоверности сообщений с помощью специальной "имитационной модели", которая сейчас разрабатывается в Мастерской.

https://ria.ru/20200715/1574405183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), образование - общество, общество