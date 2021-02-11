Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/senezh-1597081090.html
Мастерская "Сенеж" запустила онлайн-курс по достоверной информации
Мастерская "Сенеж" запустила онлайн-курс по достоверной информации
Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустила краткий онлайн-курс "Право знать: инструменты распознавания... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:29
2021-02-11T17:29
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568421496_0:66:960:606_1920x0_80_0_0_cf037045061e503763f7dc5d2472a88e.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустила краткий онлайн-курс "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Курс, доступный на сайте платформ, разработан на основе образовательной программы "Право знать", которая проводилась в 2020 году для победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России". Программа направлена на развитие критического мышления, знакомство с инструментами анализа информации с целью выявления фейков. "В краткую версию включены наиболее важные, успешные и полезные модули образовательной программы "Право знать". Краткий курс даст возможность как можно большему числу слушателей научиться анализировать информацию, выявлять фейки и недостоверную информацию – "постправду". Все это поможет более тщательно и профессионально проверять сообщения на достоверность, ведь это влияет на качество принятия любого решения", – отметила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина. Программу "Право знать" в 2020 году прошли более 500 участников конкурса "Лидеры России". В 2021 году программа, в отличие от 2020 года, будет содержать очные модули в Мастерской управления "Сенеж" . Ее участникам предложат потренироваться в ситуационном центре – внедрить полученные знания и провести проверку достоверности сообщений с помощью специальной "имитационной модели", которая сейчас разрабатывается в Мастерской.
https://ria.ru/20200715/1574405183.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568421496_1:0:854:640_1920x0_80_0_0_a38e76392f2c8c72884ceb6677ebad31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), образование - общество, общество

Мастерская "Сенеж" запустила онлайн-курс по достоверной информации

17:29 11.02.2021
 
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav PavlovМастерская управления "Сенеж" на территории городского округа Солнечногорск Московской области
Мастерская управления Сенеж на территории городского округа Солнечногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav Pavlov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустила краткий онлайн-курс "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Курс, доступный на сайте платформ, разработан на основе образовательной программы "Право знать", которая проводилась в 2020 году для победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России".
Программа направлена на развитие критического мышления, знакомство с инструментами анализа информации с целью выявления фейков.
"В краткую версию включены наиболее важные, успешные и полезные модули образовательной программы "Право знать". Краткий курс даст возможность как можно большему числу слушателей научиться анализировать информацию, выявлять фейки и недостоверную информацию – "постправду". Все это поможет более тщательно и профессионально проверять сообщения на достоверность, ведь это влияет на качество принятия любого решения", – отметила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.
Программу "Право знать" в 2020 году прошли более 500 участников конкурса "Лидеры России". В 2021 году программа, в отличие от 2020 года, будет содержать очные модули в Мастерской управления "Сенеж" . Ее участникам предложат потренироваться в ситуационном центре – внедрить полученные знания и провести проверку достоверности сообщений с помощью специальной "имитационной модели", которая сейчас разрабатывается в Мастерской.
На уроке в школе - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля 2020, 19:14
Мастерская "Сенеж" и РДШ запустили программу подготовки тьюторов
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")Образование - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния