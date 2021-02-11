Бальбек прокомментировал условие США для отмены санкций против России
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что США не отменят санкции, пока РФ не откажется от своей линии по Украине, и отметил, что Вашингтону уже нечем пугать Россию.
В четверг Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.
"А то, что касается санкций, так они были всегда. Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым - наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, Россия, в свою очередь, никогда не признает Америку дружественным государством, пока она не перестанет вмешиваться во внутренние дела РФ.
"Все эти окрики из Вашингтона - это работа на публику. Мы сами разберёмся с внутригосударственными вопросами и в чьих-то консультациях не нуждаемся", - добавил Бальбек.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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