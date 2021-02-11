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Бальбек прокомментировал условие США для отмены санкций против России
Бальбек прокомментировал условие США для отмены санкций против России
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что США не отменят санкции,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T22:01
2021-02-11T22:01
россия
руслан бальбек
госдума рф
сша
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что США не отменят санкции, пока РФ не откажется от своей линии по Украине, и отметил, что Вашингтону уже нечем пугать Россию.В четверг Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.По его словам, Россия, в свою очередь, никогда не признает Америку дружественным государством, пока она не перестанет вмешиваться во внутренние дела РФ."Все эти окрики из Вашингтона - это работа на публику. Мы сами разберёмся с внутригосударственными вопросами и в чьих-то консультациях не нуждаемся", - добавил Бальбек.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210211/vmeshatelstvo-1596961481.html
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россия, руслан бальбек, госдума рф, сша, в мире

Бальбек прокомментировал условие США для отмены санкций против России

22:01 11.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что США не отменят санкции, пока РФ не откажется от своей линии по Украине, и отметил, что Вашингтону уже нечем пугать Россию.
В четверг Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.

"А то, что касается санкций, так они были всегда. Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым - наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем", - сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, Россия, в свою очередь, никогда не признает Америку дружественным государством, пока она не перестанет вмешиваться во внутренние дела РФ.
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"Все эти окрики из Вашингтона - это работа на публику. Мы сами разберёмся с внутригосударственными вопросами и в чьих-то консультациях не нуждаемся", - добавил Бальбек.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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