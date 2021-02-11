https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597122232.html
Боррель рассказал, от чего зависит длительность санкций против России
Боррель рассказал, от чего зависит длительность санкций против России
Продолжительность экономических санкций, введенных ЕС против России из-за ситуации на Украине, зависит от реализации Минских соглашений, заявил глава... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T21:48
2021-02-11T21:48
2021-02-11T23:48
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Продолжительность экономических санкций, введенных ЕС против России из-за ситуации на Украине, зависит от реализации Минских соглашений, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.Заседание Совета ассоциации Украины и ЕС прошло в Брюсселе.Он напомнил, что обсудил выполнение Минских соглашений с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время недавнего визита в Москву. По словам Борреля, Евросоюз продолжит содействовать "восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины"."Мы продолжаем поддерживать усилия в "нормандском формате", трехсторонней контактной группе, в ОБСЕ", — заключил глава дипломатии Евросоюза.В 2014 году после госпереворота на Украине Запад обвинил Россию во вмешательстве в ее внутренние дела и ввел санкции.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" и встреча контактной группы по урегулированию ситуации. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.Как сообщил 11 февраля на заседании Совбеза ООН постпред России при международной организации Василий Небензя, "Киев до конца не выполнил ни единого своего обязательства по комплексу мер".Контактная группа с 2014 года приняла уже три документа, содержащих шаги по деэскалации конфликта, но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
https://ria.ru/20210211/provokatsii-1597067225.html
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жозеп боррель, обсе, донецкая народная республика, евросоюз, луганская область, оон, украина, в мире
БРЮССЕЛЬ, 11 фев — РИА Новости.
Продолжительность экономических санкций, введенных ЕС против России из-за ситуации на Украине, зависит от реализации Минских соглашений, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель
на совместной пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Заседание Совета ассоциации Украины и ЕС прошло в Брюсселе.
"Я заверил премьер-министра (Украины. — Прим. ред.), что ЕС поддерживает ее независимость и суверенитет, территориальную целостность в международно признанных границах", — сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.
Он напомнил, что обсудил выполнение Минских соглашений с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
во время недавнего визита в Москву. По словам Борреля, Евросоюз продолжит содействовать "восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".
"Мы продолжаем поддерживать усилия в "нормандском формате", трехсторонней контактной группе, в ОБСЕ", — заключил глава дипломатии Евросоюза.
В 2014 году после госпереворота на Украине Запад обвинил Россию во вмешательстве в ее внутренние дела и ввел санкции.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" и встреча контактной группы по урегулированию ситуации. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
Как сообщил 11 февраля на заседании Совбеза ООН постпред России при международной организации Василий Небензя, "Киев до конца не выполнил ни единого своего обязательства по комплексу мер".
Контактная группа с 2014 года приняла уже три документа, содержащих шаги по деэскалации конфликта, но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.