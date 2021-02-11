https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597122232.html

Боррель рассказал, от чего зависит длительность санкций против России

Боррель рассказал, от чего зависит длительность санкций против России

Продолжительность экономических санкций, введенных ЕС против России из-за ситуации на Украине, зависит от реализации Минских соглашений, заявил глава... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T21:48

2021-02-11T21:48

2021-02-11T23:48

жозеп боррель

обсе

донецкая народная республика

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украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Продолжительность экономических санкций, введенных ЕС против России из-за ситуации на Украине, зависит от реализации Минских соглашений, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.Заседание Совета ассоциации Украины и ЕС прошло в Брюсселе.Он напомнил, что обсудил выполнение Минских соглашений с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время недавнего визита в Москву. По словам Борреля, Евросоюз продолжит содействовать "восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины"."Мы продолжаем поддерживать усилия в "нормандском формате", трехсторонней контактной группе, в ОБСЕ", — заключил глава дипломатии Евросоюза.В 2014 году после госпереворота на Украине Запад обвинил Россию во вмешательстве в ее внутренние дела и ввел санкции.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" и встреча контактной группы по урегулированию ситуации. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.Как сообщил 11 февраля на заседании Совбеза ООН постпред России при международной организации Василий Небензя, "Киев до конца не выполнил ни единого своего обязательства по комплексу мер".Контактная группа с 2014 года приняла уже три документа, содержащих шаги по деэскалации конфликта, но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210211/provokatsii-1597067225.html

донецкая народная республика

луганская область

украина

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жозеп боррель, обсе, донецкая народная республика, евросоюз, луганская область, оон, украина, в мире