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США ввели санкции против Мьянмы
США ввели санкции против Мьянмы
США внесли в санкционные списки в связи с событиями в Мьянме восемь человек, в том числе военное руководство страны, и три ювелирных компании, говорится на... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T20:32
2021-02-11T21:09
национальная лига за демократию (нлд)
министерство финансов сша
аун сан су чжи
мьянма
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. США внесли в санкционные списки в связи с событиями в Мьянме восемь человек, в том числе военное руководство страны, и три ювелирных компании, говорится на сайте американского минфина.В числе попавших под санкции физических лиц – представители военного руководства страны, захватившего власть в феврале, сместив гражданское правительство. В частности, возглавивший страну Миинт Све (Myint Swe), назначенный на пост министра обороны Мя Тун Оо (Mya Tun Oo), министр внутренних дел генерал-лейтенант Со Хтут (Soe Htut), генерал-майор Йе Вин Оо (Ye Win Oo), отвечающий за вопросы военной безопасности, и другие представители военной верхушки, причастные к перевороту.В санкционные списки также включены три компании: Cancri Gems &amp; Jewellery Co., Ltd., Myanmar Imperial Jade Co., Ltd и Myanmar Ruby Enterprise. Как уточняет минфин США, они полностью или частично принадлежат или контролируются военными или силами безопасности Мьянмы.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.
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национальная лига за демократию (нлд), министерство финансов сша, аун сан су чжи, мьянма, сша, в мире

США ввели санкции против Мьянмы

20:32 11.02.2021 (обновлено: 21:09 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. США внесли в санкционные списки в связи с событиями в Мьянме восемь человек, в том числе военное руководство страны, и три ювелирных компании, говорится на сайте американского минфина.

"Эти санкции направлены конкретно на тех, кто сыграл ведущую роль в свержении демократически избранного правительства Мьянмы. Санкции не направлены против народа Мьянмы", - говорится в сообщении ведомства.

В числе попавших под санкции физических лиц – представители военного руководства страны, захватившего власть в феврале, сместив гражданское правительство. В частности, возглавивший страну Миинт Све (Myint Swe), назначенный на пост министра обороны Мя Тун Оо (Mya Tun Oo), министр внутренних дел генерал-лейтенант Со Хтут (Soe Htut), генерал-майор Йе Вин Оо (Ye Win Oo), отвечающий за вопросы военной безопасности, и другие представители военной верхушки, причастные к перевороту.
В санкционные списки также включены три компании: Cancri Gems & Jewellery Co., Ltd., Myanmar Imperial Jade Co., Ltd и Myanmar Ruby Enterprise. Как уточняет минфин США, они полностью или частично принадлежат или контролируются военными или силами безопасности Мьянмы.
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Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.
Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.
В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.
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Национальная лига за демократию (НЛД)Министерство финансов СШААун Сан Су ЧжиМьянмаСШАВ мире
 
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