https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597115633.html

США ввели санкции против Мьянмы

США ввели санкции против Мьянмы

США внесли в санкционные списки в связи с событиями в Мьянме восемь человек, в том числе военное руководство страны, и три ювелирных компании, говорится на... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T20:32

2021-02-11T20:32

2021-02-11T21:09

национальная лига за демократию (нлд)

министерство финансов сша

аун сан су чжи

мьянма

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151459/75/1514597528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e17dc69433fb88e76971a7f4b4b1b1f9.jpg

ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. США внесли в санкционные списки в связи с событиями в Мьянме восемь человек, в том числе военное руководство страны, и три ювелирных компании, говорится на сайте американского минфина.В числе попавших под санкции физических лиц – представители военного руководства страны, захватившего власть в феврале, сместив гражданское правительство. В частности, возглавивший страну Миинт Све (Myint Swe), назначенный на пост министра обороны Мя Тун Оо (Mya Tun Oo), министр внутренних дел генерал-лейтенант Со Хтут (Soe Htut), генерал-майор Йе Вин Оо (Ye Win Oo), отвечающий за вопросы военной безопасности, и другие представители военной верхушки, причастные к перевороту.В санкционные списки также включены три компании: Cancri Gems & Jewellery Co., Ltd., Myanmar Imperial Jade Co., Ltd и Myanmar Ruby Enterprise. Как уточняет минфин США, они полностью или частично принадлежат или контролируются военными или силами безопасности Мьянмы.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.

https://ria.ru/20210210/myanma-1596909257.html

https://ria.ru/20210206/myanma-1596297119.html

мьянма

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная лига за демократию (нлд), министерство финансов сша, аун сан су чжи, мьянма, сша, в мире