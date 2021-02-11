США ввели санкции против Мьянмы
20:32 11.02.2021 (обновлено: 21:09 11.02.2021)
"Эти санкции направлены конкретно на тех, кто сыграл ведущую роль в свержении демократически избранного правительства Мьянмы. Санкции не направлены против народа Мьянмы", - говорится в сообщении ведомства.
В числе попавших под санкции физических лиц – представители военного руководства страны, захватившего власть в феврале, сместив гражданское правительство. В частности, возглавивший страну Миинт Све (Myint Swe), назначенный на пост министра обороны Мя Тун Оо (Mya Tun Oo), министр внутренних дел генерал-лейтенант Со Хтут (Soe Htut), генерал-майор Йе Вин Оо (Ye Win Oo), отвечающий за вопросы военной безопасности, и другие представители военной верхушки, причастные к перевороту.
В санкционные списки также включены три компании: Cancri Gems & Jewellery Co., Ltd., Myanmar Imperial Jade Co., Ltd и Myanmar Ruby Enterprise. Как уточняет минфин США, они полностью или частично принадлежат или контролируются военными или силами безопасности Мьянмы.
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Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.
Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.
В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.
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