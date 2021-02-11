ЕП призвал готовиться к усилению санкций против России из-за Донбасса
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Депутаты Европарламента приняли в четверг резолюцию по Украине, в которой призвали Европейскую внешнеполитическую службу активнее заниматься урегулированием конфликта на востоке Украины.
"Европарламент подчеркивает необходимость найти политическое решение конфликта на востоке Украины, призывает Еврокомиссию и Внешнеполитическую службу ЕС активизировать усилия по мирному урегулированию конфликта", - говорится в документе.
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В частности, евродепутаты предлагают работать над "усилением мер доверия", "получением мандата на развертывание миротворческой миссии ООН". Также они призывают ЕС содействовать проведению местных выборов, обеспечению доступа на эти территории международных гуманитарных организаций.
Кроме того, депутаты призывают ЕС "быть готовым к ужесточению санкций против России, если того потребует ситуация".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.