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Белорусским бизнесменам предлагали "откупиться" от санкций Евросоюза
Белорусским бизнесменам предлагали "откупиться" от санкций Евросоюза
Белорусским бизнесменам предлагается "откупиться" от включения в санкционные списки Евросоюза, заявил в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 11.02.2021
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Белорусским бизнесменам предлагается "откупиться" от включения в санкционные списки Евросоюза, заявил в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей.Как отметил министр, "это как же надо ненавидеть свой народ, чтобы, живя за границей на подношения сильных мира сего, призвать угробить свою страну, фактически уничтожить государственность".
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мид белоруссии, белоруссия, в мире

Белорусским бизнесменам предлагали "откупиться" от санкций Евросоюза

17:13 11.02.2021 (обновлено: 17:24 11.02.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Белорусским бизнесменам предлагается "откупиться" от включения в санкционные списки Евросоюза, заявил в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Беглые вредители (оппозиционеры – ред.) за рубежом требуют еще больше ресурсов на свою революцию, умоляют о принятии четвертого, пятого пакета санкций. Это у них называется умное экономическое давление. А дальше что? Умные бомбы, которые будут убивать всех без разбора?... При этом - я хотел бы, чтобы это услышали все – бизнесменам предлагается откупиться от включения в санкционные списки, перечислив энную сумму в биткоинах на соответствующие адреса. Бизнес на революции", - заявил Макей, выступая на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.

Как отметил министр, "это как же надо ненавидеть свой народ, чтобы, живя за границей на подношения сильных мира сего, призвать угробить свою страну, фактически уничтожить государственность".
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