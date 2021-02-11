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Эксперт заявил об угрозе импичмента Санду
Эксперт заявил об угрозе импичмента Санду
Президенту Молдавии Майе Санду может грозить импичмент, если она откажется утвердить кандидата в премьеры, выдвинутого по инициативе Соцпартии, считает... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:29
2021-02-11T18:29
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду может грозить импичмент, если она откажется утвердить кандидата в премьеры, выдвинутого по инициативе Соцпартии, считает политический аналитик Корнелий Чуря.Ранее председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты предлагают президенту утвердить кандидатом в премьеры экс-министра финансов Марианну Дурлештяну. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova сформировали парламентское большинство, чтобы поддержать выдвижение Дурлештяну в премьеры. При этом оппозиционная партия "Платформа "Достоинство и правда" предлагает Санду создать правительство меньшинства и выдвинуть кандидатом на пост главы кабмина бывшего министра внутренних дел Андрея Нэстасе.Аналитик полагает, что Дурлештяну может получить поддержку парламента, однако это не означает, что депутаты откажутся от идеи досрочных парламентских выборов. Просто срок их проведения будет отложен, к примеру, до осени. Чуря уверен, что формирование кабмина пойдет Молдавии на пользу, поскольку у полноценного правительства больше полномочий, чем у кабмина, который просто исполняет свои обязанности.Санду свое решение пока не озвучила. Она созвала в четверг вечером парламентские фракции на консультации, встреча с первой из них состоится в 18.00 мск.Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила 27 января, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Партии "Действие и солидарность", "Платформа "Достоинство и правда", а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост премьера.
https://ria.ru/20210211/premer-1597074853.html
https://ria.ru/20210118/dodon-1593521352.html
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Эксперт заявил об угрозе импичмента Санду

18:29 11.02.2021
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду может грозить импичмент, если она откажется утвердить кандидата в премьеры, выдвинутого по инициативе Соцпартии, считает политический аналитик Корнелий Чуря.
Ранее председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты предлагают президенту утвердить кандидатом в премьеры экс-министра финансов Марианну Дурлештяну. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova сформировали парламентское большинство, чтобы поддержать выдвижение Дурлештяну в премьеры. При этом оппозиционная партия "Платформа "Достоинство и правда" предлагает Санду создать правительство меньшинства и выдвинуть кандидатом на пост главы кабмина бывшего министра внутренних дел Андрея Нэстасе.

"Депутаты должны были оформить парламентское большинство, им достаточно просто поставить подписи под заявлением о поддержке кандидатуры Дурлештяну, и Санду будет обязана ее выдвинуть. Если Санду не выдвинет Дурлештяну, то она окажется в более сложном положении, потому что нарушит конституцию. Это грозит импичментом", - сказал Чуря РИА Новости.

Аналитик полагает, что Дурлештяну может получить поддержку парламента, однако это не означает, что депутаты откажутся от идеи досрочных парламентских выборов. Просто срок их проведения будет отложен, к примеру, до осени. Чуря уверен, что формирование кабмина пойдет Молдавии на пользу, поскольку у полноценного правительства больше полномочий, чем у кабмина, который просто исполняет свои обязанности.
Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 17:02
Парламент Молдавии отказался утвердить Наталью Гаврилицу на пост премьера
Санду свое решение пока не озвучила. Она созвала в четверг вечером парламентские фракции на консультации, встреча с первой из них состоится в 18.00 мск.
Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила 27 января, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Партии "Действие и солидарность", "Платформа "Достоинство и правда", а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост премьера.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 14:35
Додон обвинил Санду в нарушении конституции
 
Ион КикуМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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