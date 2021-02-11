Эксперт заявил об угрозе импичмента Санду
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
© Sputnik / Михай Карауш
КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду может грозить импичмент, если она откажется утвердить кандидата в премьеры, выдвинутого по инициативе Соцпартии, считает политический аналитик Корнелий Чуря.
Ранее председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты предлагают президенту утвердить кандидатом в премьеры экс-министра финансов Марианну Дурлештяну. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova сформировали парламентское большинство, чтобы поддержать выдвижение Дурлештяну в премьеры. При этом оппозиционная партия "Платформа "Достоинство и правда" предлагает Санду создать правительство меньшинства и выдвинуть кандидатом на пост главы кабмина бывшего министра внутренних дел Андрея Нэстасе.
"Депутаты должны были оформить парламентское большинство, им достаточно просто поставить подписи под заявлением о поддержке кандидатуры Дурлештяну, и Санду будет обязана ее выдвинуть. Если Санду не выдвинет Дурлештяну, то она окажется в более сложном положении, потому что нарушит конституцию. Это грозит импичментом", - сказал Чуря РИА Новости.
Аналитик полагает, что Дурлештяну может получить поддержку парламента, однако это не означает, что депутаты откажутся от идеи досрочных парламентских выборов. Просто срок их проведения будет отложен, к примеру, до осени. Чуря уверен, что формирование кабмина пойдет Молдавии на пользу, поскольку у полноценного правительства больше полномочий, чем у кабмина, который просто исполняет свои обязанности.
Санду свое решение пока не озвучила. Она созвала в четверг вечером парламентские фракции на консультации, встреча с первой из них состоится в 18.00 мск.
Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила 27 января, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Партии "Действие и солидарность", "Платформа "Достоинство и правда", а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост премьера.
18 января, 14:35Додон обвинил Санду в нарушении конституции