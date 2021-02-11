https://ria.ru/20210211/sandu-1597096229.html

Эксперт заявил об угрозе импичмента Санду

Эксперт заявил об угрозе импичмента Санду

Президенту Молдавии Майе Санду может грозить импичмент, если она откажется утвердить кандидата в премьеры, выдвинутого по инициативе Соцпартии, считает... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:29

2021-02-11T18:29

2021-02-11T18:29

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_cc25d7c725b1cba8132a4f2c9fe9fd71.jpg

КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду может грозить импичмент, если она откажется утвердить кандидата в премьеры, выдвинутого по инициативе Соцпартии, считает политический аналитик Корнелий Чуря.Ранее председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты предлагают президенту утвердить кандидатом в премьеры экс-министра финансов Марианну Дурлештяну. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova сформировали парламентское большинство, чтобы поддержать выдвижение Дурлештяну в премьеры. При этом оппозиционная партия "Платформа "Достоинство и правда" предлагает Санду создать правительство меньшинства и выдвинуть кандидатом на пост главы кабмина бывшего министра внутренних дел Андрея Нэстасе.Аналитик полагает, что Дурлештяну может получить поддержку парламента, однако это не означает, что депутаты откажутся от идеи досрочных парламентских выборов. Просто срок их проведения будет отложен, к примеру, до осени. Чуря уверен, что формирование кабмина пойдет Молдавии на пользу, поскольку у полноценного правительства больше полномочий, чем у кабмина, который просто исполняет свои обязанности.Санду свое решение пока не озвучила. Она созвала в четверг вечером парламентские фракции на консультации, встреча с первой из них состоится в 18.00 мск.Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила 27 января, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Партии "Действие и солидарность", "Платформа "Достоинство и правда", а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост премьера.

https://ria.ru/20210211/premer-1597074853.html

https://ria.ru/20210118/dodon-1593521352.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире