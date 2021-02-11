Евросоюз назвал главную реформу для Украины
БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что без эффективной судебной системы невозможно построение в Украине правового государства, поэтому судебная реформа должна стать приоритетом для Киева.
"Главная реформа - это реформа судебной системы. Невозможно построить правовое государство, где соблюдаются права человека, без независимой и эффективной судебной власти и системы. Это основа демократии", - сказал Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по итогам заседания Совета ассоциации Украины и ЕС.
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Он добавил, что без этой реформы невозможна и эффективная борьба с коррупцией. Боррель сообщил также, что обсуждал с украинским премьером ситуацию вокруг Конституционного суда Украины.
Седьмое заседание Совета ассоциации Украина-Евросоюз проходило в Брюсселе 11 февраля. В Киеве ранее заявляли, что заседание Совета станет точкой отсчета для реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Зеленским с лидерами ЕС, в частности, ожидается начало диалога по обновлению торговой части соглашения об ассоциации.
В конце октября 2020 года начались проблемы вокруг Конституционного суда Украины и его главы. КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. В декабре парламент Украины принял закон, который позволит вернуть полномочия и разблокировать работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после скандального решения Конституционного суда.