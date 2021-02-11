https://ria.ru/20210211/rebenok-1596917543.html

В Египте учившийся водить мальчик насмерть сбил ребенка

В Египте учившийся водить мальчик насмерть сбил ребенка

Учившийся водить автомобиль 11-летний мальчик сбил насмерть семилетнего ребенка на севере Египта, отец виновника ДТП задержан, сообщила в ночь на четверг... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T00:29

2021-02-11T00:29

2021-02-11T00:29

каир (город)

асьют

египет

в мире

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КАИР, 11 фев – РИА Новости. Учившийся водить автомобиль 11-летний мальчик сбил насмерть семилетнего ребенка на севере Египта, отец виновника ДТП задержан, сообщила в ночь на четверг генпрокуратура страны.Согласно пресс-релизу ведомства, в понедельник в больнице города Ширбин на севере страны скончался семилетний мальчик, госпитализированный после ДТП. Отец скончавшегося и двое свидетелей сообщили, что мальчика сбил автомобиль, за рулем которого был другой ребенок.При этом она уточняет, что отец мальчика отрицает всё рассказанное сыном. Отца задержали на четверо суток на время проведения следственных мероприятий, автомобиль конфискован.В июне 2020 года женщина погибла в окрестностях Каира в результате наезда на нее автомобиля, за рулем которого был подросток, а в мае 2020 года аналогичный инцидент привел к гибели четырех подростков в городе Асьют.Согласно подсчетам Центрального статистического бюро Египта (CAPMAS), в 2019 году причиной почти 80% ДТП в стране стал человеческий фактор, а жертвами ДТП стали почти 3500 человек.

https://ria.ru/20201224/miss-1590657543.html

каир (город)

асьют

египет

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каир (город), асьют, египет, в мире