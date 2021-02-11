https://ria.ru/20210211/razrabotchik-1597079905.html

Российский разработчик создал киберпса

Российский разработчик создал киберпса

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности CrossTech Solutions Group создал макет киберпса, способного двигаться, реагировать на... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:23

2021-02-11T17:23

2021-02-11T17:24

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597084240_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_652a1cc4b85344ff49694e6c58d66c75.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности CrossTech Solutions Group создал макет киберпса, способного двигаться, реагировать на действия на основе локационных датчиков и датчиков температуры, а также возвращаться на базовую станцию для подзарядки, сообщили РИА Новости в отечественной компании-разработчике киберпса.Прототипом ему послужил робот-пес от компании Boston Dynamics, отметил российский разработчик.Компания на протяжении нескольких месяцев прорабатывала вопрос закупки и поставки в Россию четвероногого робота Spot от Boston Dynamics, но по причине высокой совокупной стоимости и отсутствия официальной дистрибуции данных устройств, было принято решение о проектировании собственного киберпса.Основная задача данной разработки - добиться автономности действий робота при постановке задачи в промышленном секторе, а также визуализировать обработку информации об удаленных объектах окружения робота.Пока компания не рассматривает робота как бизнес-проект, но в будущем разработчики считают возможным применение киберпса на особо опасных объектах, экологически пораженных территориях, нефте- и газоперерабатывающих станциях, в подземных работах в шахтах.

https://na.ria.ru/20200615/1572802614.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/1595030826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии