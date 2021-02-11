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Российский разработчик создал киберпса
Российский разработчик создал киберпса
Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности CrossTech Solutions Group создал макет киберпса, способного двигаться, реагировать на... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:23
2021-02-11T17:24
россия
технологии
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности CrossTech Solutions Group создал макет киберпса, способного двигаться, реагировать на действия на основе локационных датчиков и датчиков температуры, а также возвращаться на базовую станцию для подзарядки, сообщили РИА Новости в отечественной компании-разработчике киберпса.Прототипом ему послужил робот-пес от компании Boston Dynamics, отметил российский разработчик.Компания на протяжении нескольких месяцев прорабатывала вопрос закупки и поставки в Россию четвероногого робота Spot от Boston Dynamics, но по причине высокой совокупной стоимости и отсутствия официальной дистрибуции данных устройств, было принято решение о проектировании собственного киберпса.Основная задача данной разработки - добиться автономности действий робота при постановке задачи в промышленном секторе, а также визуализировать обработку информации об удаленных объектах окружения робота.Пока компания не рассматривает робота как бизнес-проект, но в будущем разработчики считают возможным применение киберпса на особо опасных объектах, экологически пораженных территориях, нефте- и газоперерабатывающих станциях, в подземных работах в шахтах.
https://na.ria.ru/20200615/1572802614.html
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россия, технологии

Российский разработчик создал киберпса

17:23 11.02.2021 (обновлено: 17:24 11.02.2021)
 
© Фото предоставлено компанией CrossTech Solutions GroupКиберпес от компании CrossTech Solutions Group
Киберпес от компании CrossTech Solutions Group - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото предоставлено компанией CrossTech Solutions Group
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности CrossTech Solutions Group создал макет киберпса, способного двигаться, реагировать на действия на основе локационных датчиков и датчиков температуры, а также возвращаться на базовую станцию для подзарядки, сообщили РИА Новости в отечественной компании-разработчике киберпса.
Прототипом ему послужил робот-пес от компании Boston Dynamics, отметил российский разработчик.
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Компания на протяжении нескольких месяцев прорабатывала вопрос закупки и поставки в Россию четвероногого робота Spot от Boston Dynamics, но по причине высокой совокупной стоимости и отсутствия официальной дистрибуции данных устройств, было принято решение о проектировании собственного киберпса.
"На текущий момент специалистами компании адаптируется ядро программного обеспечения для управления сервоприводами в созданном макете робота. Команда RnD проводит исследование технологий компьютерного зрения на основе алгоритмов машинного обучения и адаптирует существующие наработки при использовании активных оптических систем (LIDAR). Проект нацелен на исследование применения алгоритмов машинного зрения на уровне ядра системы управления роботом при совместном использовании сервоприводов и LIDAR", - рассказали в компании.
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Основная задача данной разработки - добиться автономности действий робота при постановке задачи в промышленном секторе, а также визуализировать обработку информации об удаленных объектах окружения робота.
Пока компания не рассматривает робота как бизнес-проект, но в будущем разработчики считают возможным применение киберпса на особо опасных объектах, экологически пораженных территориях, нефте- и газоперерабатывающих станциях, в подземных работах в шахтах.
"В России и мире работа в этой области ведется уже не первый год, но с точки зрения робототехники и технологий машинного обучения это исследование несет общепопулярный характер. По нашим оценкам, период от создания такого прототипа до выпуска робота в промышленную эксплуатацию составит 1,5 года, что является важным преимуществом данной разработки", - отметил генеральный директор компании CrossTech Solutions Group Евгений Чугунов.
 
РоссияТехнологии
 
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