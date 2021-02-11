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В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки
В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки
Пенсионер в Сочи подозревается в растлении 5-летней внучки, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:29
2021-02-11T17:29
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 11 фев - РИА Новости. Пенсионер в Сочи подозревается в растлении 5-летней внучки, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.Ранее местные СМИ сообщили о том, что следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионера из Сочи, который подозревается в растлении пятилетней внучки.По данным СМИ, насильственные действия в отношении девочки мужчина совершил в 2020 году.
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сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки

17:29 11.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 11 фев - РИА Новости. Пенсионер в Сочи подозревается в растлении 5-летней внучки, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее местные СМИ сообщили о том, что следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионера из Сочи, который подозревается в растлении пятилетней внучки.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября 2020, 08:12
В Удмуртии педагога осудили на 21 год лишения свободы за растление детей
По данным СМИ, насильственные действия в отношении девочки мужчина совершил в 2020 году.
"Возбуждено уголовное дело. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего", - заявили в краевом следственном управлении СК РФ.
 
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