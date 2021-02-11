https://ria.ru/20210211/rastlenie-1597081355.html

В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки

В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки

Пенсионер в Сочи подозревается в растлении 5-летней внучки, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:29

2021-02-11T17:29

2021-02-11T17:29

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 11 фев - РИА Новости. Пенсионер в Сочи подозревается в растлении 5-летней внучки, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.Ранее местные СМИ сообщили о том, что следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионера из Сочи, который подозревается в растлении пятилетней внучки.По данным СМИ, насильственные действия в отношении девочки мужчина совершил в 2020 году.

https://ria.ru/20200908/udmurtiya-1576907871.html

сочи

краснодарский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, происшествия