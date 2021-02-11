https://ria.ru/20210211/rastlenie-1597081355.html
В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки
В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки
Пенсионер в Сочи подозревается в растлении 5-летней внучки, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:29
2021-02-11T17:29
2021-02-11T17:29
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 11 фев - РИА Новости. Пенсионер в Сочи подозревается в растлении 5-летней внучки, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.Ранее местные СМИ сообщили о том, что следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионера из Сочи, который подозревается в растлении пятилетней внучки.По данным СМИ, насильственные действия в отношении девочки мужчина совершил в 2020 году.
https://ria.ru/20200908/udmurtiya-1576907871.html
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сочи, краснодарский край, происшествия