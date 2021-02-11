https://ria.ru/20210211/rassledovanie-1597064620.html

В Петербурге учителя заподозрили в развратных действиях

В Петербурге учителя заподозрили в развратных действиях

Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки данных о приставаниях учителя к школьнице в Петербурге, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:28

2021-02-11T16:28

2021-02-11T16:28

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки данных о приставаниях учителя к школьнице в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.По данным следствия, подозреваемый во время дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что школьница пожаловалась на повышенное внимание к себе со стороны преподавателя, но взрослые восприняли ее слова со скепсисом. После этого в сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу - как сообщают СМИ, запись якобы сделала сама девочка. После публикации видео СК начал доследственную проверку.

https://ria.ru/20210208/shkolnitsa-1596463998.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия