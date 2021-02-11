https://ria.ru/20210211/rassledovanie-1597064620.html
В Петербурге учителя заподозрили в развратных действиях
В Петербурге учителя заподозрили в развратных действиях
Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки данных о приставаниях учителя к школьнице в Петербурге, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:28
2021-02-11T16:28
2021-02-11T16:28
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки данных о приставаниях учителя к школьнице в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.По данным следствия, подозреваемый во время дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что школьница пожаловалась на повышенное внимание к себе со стороны преподавателя, но взрослые восприняли ее слова со скепсисом. После этого в сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу - как сообщают СМИ, запись якобы сделала сама девочка. После публикации видео СК начал доследственную проверку.
https://ria.ru/20210208/shkolnitsa-1596463998.html
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия