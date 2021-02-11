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В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:19
2021-02-11T13:19
2021-02-11T13:19
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вакцинация россиян от covid-19
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здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Журналисты спросили, сделал ли прививку от коронавируса президент РФ Владимир Путин."Не было же пока никакого заявления от президента. Он же сказал, что сообщит об этом самостоятельно", - ответил Песков.Ранее на большой пресс-конференции Путин сказал, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.
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