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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в четверг днем проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:16
2021-02-11T13:16
2021-02-11T13:16
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг днем проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика