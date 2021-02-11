https://ria.ru/20210211/puteshestviya-1596837642.html
Эксперты назвали самые популярные у мужчин города для путешествий
Эксперты назвали самые популярные у мужчин города для путешествий
Сервис бронирования жилья ко Дню защитника Отечества выявил самые популярные у мужчин российские города для путешествий, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:25
2021-02-11T15:25
2021-02-11T15:25
города
отдых
туризм
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be2355d736f3e4ca3ccc2a12563e59ce.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья ко Дню защитника Отечества выявил самые популярные у мужчин российские города для путешествий, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании бронирований в 2021 году.Выяснилось, что мужчины выбирают как мегаполисы, так и "малые" города. В десятку востребованных направлений вошли: Севастополь, Подольск, Геленджик, Санкт-Петербург, Сургут, Новый Афон, Красноярск, Шерегеш, Воронеж и Казань.Как показывает статистика, путешественники предпочитают отдыхать в одиночку или компаниями. В Санкт-Петербург и Москву, например, ездят с двумя-тремя друзьями.Чаще всего, по данным сервиса, бронируют жилье в Севастополе – 26 процентов и подмосковном Подольске – 19 процентов. По девять процентов туристов собираются в Геленджик и Санкт-Петербург. Не отказываются мужчины и от поездок в Сибирь: в Сургут (семь процентов), Красноярск – (пять) и Шерегеш – (3,5 процента). Еще шесть процентов отправляются исследовать пещеры в компании местных гидов в Новый Афон. Воронеж и Казань выбрали три и 2,5 процента соответственно.
https://ria.ru/20210209/puteshestviya-1596525717.html
москва
геленджик
сургут
севастополь
подольск
воронеж
красноярск
санкт-петербург
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_f3443c681567933c57a2b9596be44134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
города, отдых, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туристы, новости - туризм, москва, геленджик, сургут, севастополь, подольск, воронеж, красноярск, санкт-петербург, казань
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья ко Дню защитника Отечества выявил самые популярные у мужчин российские города для путешествий, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании бронирований в 2021 году.
Выяснилось, что мужчины выбирают как мегаполисы, так и "малые" города. В десятку востребованных направлений вошли: Севастополь, Подольск, Геленджик, Санкт-Петербург, Сургут, Новый Афон, Красноярск, Шерегеш, Воронеж и Казань.
Как показывает статистика, путешественники предпочитают отдыхать в одиночку или компаниями. В Санкт-Петербург и Москву, например, ездят с двумя-тремя друзьями.
Чаще всего, по данным сервиса, бронируют жилье в Севастополе – 26 процентов и подмосковном Подольске – 19 процентов. По девять процентов туристов собираются в Геленджик и Санкт-Петербург. Не отказываются мужчины и от поездок в Сибирь: в Сургут (семь процентов), Красноярск – (пять) и Шерегеш – (3,5 процента). Еще шесть процентов отправляются исследовать пещеры в компании местных гидов в Новый Афон. Воронеж и Казань выбрали три и 2,5 процента соответственно.