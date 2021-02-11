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Туризм
https://ria.ru/20210211/puteshestviya-1596837642.html
Эксперты назвали самые популярные у мужчин города для путешествий
Эксперты назвали самые популярные у мужчин города для путешествий
Сервис бронирования жилья ко Дню защитника Отечества выявил самые популярные у мужчин российские города для путешествий, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:25
2021-02-11T15:25
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья ко Дню защитника Отечества выявил самые популярные у мужчин российские города для путешествий, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании бронирований в 2021 году.Выяснилось, что мужчины выбирают как мегаполисы, так и "малые" города. В десятку востребованных направлений вошли: Севастополь, Подольск, Геленджик, Санкт-Петербург, Сургут, Новый Афон, Красноярск, Шерегеш, Воронеж и Казань.Как показывает статистика, путешественники предпочитают отдыхать в одиночку или компаниями. В Санкт-Петербург и Москву, например, ездят с двумя-тремя друзьями.Чаще всего, по данным сервиса, бронируют жилье в Севастополе – 26 процентов и подмосковном Подольске – 19 процентов. По девять процентов туристов собираются в Геленджик и Санкт-Петербург. Не отказываются мужчины и от поездок в Сибирь: в Сургут (семь процентов), Красноярск – (пять) и Шерегеш – (3,5 процента). Еще шесть процентов отправляются исследовать пещеры в компании местных гидов в Новый Афон. Воронеж и Казань выбрали три и 2,5 процента соответственно.
https://ria.ru/20210209/puteshestviya-1596525717.html
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Эксперты назвали самые популярные у мужчин города для путешествий

15:25 11.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья ко Дню защитника Отечества выявил самые популярные у мужчин российские города для путешествий, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании бронирований в 2021 году.
Выяснилось, что мужчины выбирают как мегаполисы, так и "малые" города. В десятку востребованных направлений вошли: Севастополь, Подольск, Геленджик, Санкт-Петербург, Сургут, Новый Афон, Красноярск, Шерегеш, Воронеж и Казань.
Как показывает статистика, путешественники предпочитают отдыхать в одиночку или компаниями. В Санкт-Петербург и Москву, например, ездят с двумя-тремя друзьями.
Чаще всего, по данным сервиса, бронируют жилье в Севастополе – 26 процентов и подмосковном Подольске – 19 процентов. По девять процентов туристов собираются в Геленджик и Санкт-Петербург. Не отказываются мужчины и от поездок в Сибирь: в Сургут (семь процентов), Красноярск – (пять) и Шерегеш – (3,5 процента). Еще шесть процентов отправляются исследовать пещеры в компании местных гидов в Новый Афон. Воронеж и Казань выбрали три и 2,5 процента соответственно.
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 09:52Туризм
Названы популярные направления для поездок россиян на поезде в феврале
 
ТуризмГородаОтдыхкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваГеленджикСургутСевастопольПодольскВоронежКрасноярскСанкт-ПетербургКазань
 
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