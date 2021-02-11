https://ria.ru/20210211/puteshestviya-1596837642.html

Эксперты назвали самые популярные у мужчин города для путешествий

Эксперты назвали самые популярные у мужчин города для путешествий

Сервис бронирования жилья ко Дню защитника Отечества выявил самые популярные у мужчин российские города для путешествий, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:25

2021-02-11T15:25

2021-02-11T15:25

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья ко Дню защитника Отечества выявил самые популярные у мужчин российские города для путешествий, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании бронирований в 2021 году.Выяснилось, что мужчины выбирают как мегаполисы, так и "малые" города. В десятку востребованных направлений вошли: Севастополь, Подольск, Геленджик, Санкт-Петербург, Сургут, Новый Афон, Красноярск, Шерегеш, Воронеж и Казань.Как показывает статистика, путешественники предпочитают отдыхать в одиночку или компаниями. В Санкт-Петербург и Москву, например, ездят с двумя-тремя друзьями.Чаще всего, по данным сервиса, бронируют жилье в Севастополе – 26 процентов и подмосковном Подольске – 19 процентов. По девять процентов туристов собираются в Геленджик и Санкт-Петербург. Не отказываются мужчины и от поездок в Сибирь: в Сургут (семь процентов), Красноярск – (пять) и Шерегеш – (3,5 процента). Еще шесть процентов отправляются исследовать пещеры в компании местных гидов в Новый Афон. Воронеж и Казань выбрали три и 2,5 процента соответственно.

https://ria.ru/20210209/puteshestviya-1596525717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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