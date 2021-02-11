https://ria.ru/20210211/provokatsiya-1597080946.html

В ГД предупредили Киев о последствиях идеи полетов НАТО над Крымом

В ГД предупредили Киев о последствиях идеи полетов НАТО над Крымом

Предложение к НАТО осуществлять полеты рядом с российским Крымом – это откровенная провокация, альянсу и всем остальным следует помнить, чем закончилась... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:29

2021-02-11T17:29

2021-02-11T17:41

россия

госдума рф

сергей железняк

республика крым

безопасность

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предложение к НАТО осуществлять полеты рядом с российским Крымом – это откровенная провокация, альянсу и всем остальным следует помнить, чем закончилась несколько лет назад провокация украинских военных в акватории Черного моря у полуострова, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду во время переговоров с замгенсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов."Предложение к НАТО осуществлять полеты в близи с российским Крымом – это откровенная провокация. Остается рассчитывать, что в НАТО к таким суицидальным предложениям отнесутся со скепсисом и пониманием невозможности использовать воздушное пространство над суверенным государством для военных маневров. Такие заявления Киева – попытка сохранить дискуссию о принадлежности Крыма", - сказал депутат.Политик напомнил, что НАТО, как и все остальные, должны помнить, чем закончилась несколько лет назад провокация украинских военных в акватории Черного моря вблизи Крыма. "С Россией не стоит так опасно шутить. Наша страна не будет мириться с недружественными выпадами и агрессивным поведением", - подчеркнул парламентарий.В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.

https://ria.ru/20210210/stolknovenie-1596857705.html

https://ria.ru/20210119/amerika-1593568219.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/ukraina-1596935932.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, сергей железняк, республика крым, безопасность