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Эксперт назвала основной препарат для лечения COVID-19
Эксперт назвала основной препарат для лечения COVID-19
Фавипиравир остается приоритетным препаратом при лечении COVID при любом течении заболевания, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-11T16:40
2021-02-11T16:40
2021-02-12T00:11
татьяна руженцова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Фавипиравир остается приоритетным препаратом при лечении COVID при любом течении заболевания, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.Ранее Минздрав РФ сократил до пяти число препаратов, возможных к применению при COVID-19 у взрослых. В список вошли Фавипиравир, Ремдесивир, Гидроксихлорохин, Рекомбинантный ИФН α, Умифеновир.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)