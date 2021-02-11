https://ria.ru/20210211/premer-1597074853.html

Парламент Молдавии отказался утвердить Наталью Гаврилицу на пост премьера

Парламент Молдавии отказался утвердить Наталью Гаврилицу на пост премьера

Экс-министру финансов Молдавии Наталье Гаврилице не хватило голосов со стороны депутатов, чтобы стать премьером республики, заявила в четверг спикер парламента... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:02

2021-02-11T17:02

2021-02-11T17:03

ион кику

майя санду

зинаида гречаный

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Экс-министру финансов Молдавии Наталье Гаврилице не хватило голосов со стороны депутатов, чтобы стать премьером республики, заявила в четверг спикер парламента Зинаида Гречаный.Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила 27 января, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Партии "Действие и солидарность", "Платформа "Достоинство и правда", а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост премьера."Я не увидела ни одной руки в поддержку правительства Гаврилицы, ноль голосов. Правительство не получило поддержки", - заявила Гречаный на заседании парламента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/moldaviya-1595690809.html

молдавия

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ион кику, майя санду, зинаида гречаный, молдавия, в мире