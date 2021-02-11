https://ria.ru/20210211/predosterezhenie-1596929310.html

В Крыму заявили, что при Зеленском Украину ждет неизбежный развал

В Крыму заявили, что при Зеленском Украину ждет неизбежный развал

Украинские власти ведут опасную игру, предлагая НАТО использовать воздушное пространство Крыма для своих операций и пытаясь устроить провокацию, заявил РИА... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:22

2021-02-11T08:22

2021-02-11T08:22

владислав криклий

юрий гемпель

нато

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Украинские власти ведут опасную игру, предлагая НАТО использовать воздушное пространство Крыма для своих операций и пытаясь устроить провокацию, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.По его словам, киевские власти пытаются столкнуть лбами Россию и НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский "превращается в человека войны". "При таком курсе Украину ждет неизбежный развал", - добавил Гемпель.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/nato-1596896680.html

республика крым

украина

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владислав криклий, юрий гемпель, нато, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире