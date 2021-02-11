В Крыму заявили, что при Зеленском Украину ждет неизбежный развал
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Украинские власти ведут опасную игру, предлагая НАТО использовать воздушное пространство Крыма для своих операций и пытаясь устроить провокацию, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в среду во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.
"Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом", - сказал Гемпель.
По его словам, киевские власти пытаются столкнуть лбами Россию и НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский "превращается в человека войны". "При таком курсе Украину ждет неизбежный развал", - добавил Гемпель.
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