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Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
Десерт на праздничный ужин в День влюбленных стоит выбрать легкий и ароматный, например, фрукты и ягоды как свежие, так и в виде желе, сорбета, фруктовых... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T04:31
2021-02-11T04:31
2021-02-11T04:31
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МОСКВА,11 фев - РИА Новости. Десерт на праздничный ужин в День влюбленных стоит выбрать легкий и ароматный, например, фрукты и ягоды как свежие, так и в виде желе, сорбета, фруктовых муссов, а алкоголь можно заменить безалкогольными коктейлями на основе фруктов, ягод, пряностей, ароматных трав, черного или зеленого чая, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По ее словам, блюда должны быть вкусными, полезными, ароматными, красиво оформленными, хорошо сочетаться друг с другом, но не слишком калорийными и жирными. Рекомендуется заранее составить меню. "Чтобы избежать переедания, ужин должен поместиться на небольшой тарелке - около 20-25 сантиметров в диаметре. Хорошо если половина этой тарелки будет представлена различными овощами, свежей зеленью и фруктами. Можно, например, приготовить различные салаты из свежих овощей и зелени, сервировав их в виде небольших красочных букетов или сердечек. Для приготовления горячего лучше выбрать диетические сорта мяса и птицы - кролик, индейка, цыпленок - или приготовить рыбу. В качестве способа приготовления горячего блюда лучше выбрать запекание в фольге или рукаве с овощами и пряными травами или на гриле", - пояснила собеседница агентства.Она уточнила, что при этих способах приготовления не требуется добавлять дополнительные жиры, а аромат и вкусовые свойства продуктов сохраняются и прекрасно подчеркиваются. На гриле можно приготовить и различные овощи - помидоры, баклажаны, кабачки и другие."Традиционно в меню романтического ужина особое место занимают десерт и напитки. Лучше выбрать что-нибудь легкое и ароматное. Это могут быть фрукты и ягоды как свежие, так и в виде желе, сорбета или фруктовых муссов", - рассказала Стародубова.Несмотря на отсутствие очевидных шаблонов в меню на подобных мероприятиях, выбор стал все чаще падать на морепродукты, различные экзотические овощи и фрукты, раннюю клубнику и шоколад. Однако в данном вопросе важно соблюдать осторожность, особенно людям склонным к различным аллергическим реакциям. Лучше предпочесть те продукты, которые уже знакомы и хорошо переносятся, чтобы не испортить праздник, отмечает диетолог."Также хочется отметить весьма значительные риски, связанные с употреблением алкогольных напитков. Это, в первую очередь, последствия опьянения и токсического воздействия алкоголя. Врачи в целом рекомендуют отказаться от спиртных напитков. Вместо них лучше приготовить безалкогольные коктейли на основе фруктов, ягод, пряностей, ароматных трав, черного или зеленого чая. Такие коктейли можно подавать горячими или охлажденными в зависимости от ваших вкусовых предпочтений", - подчеркнула врач.
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россия, антонина стародубова, день святого валентина, здоровье, москва, общество
МОСКВА,11 фев - РИА Новости.
Десерт на праздничный ужин в День влюбленных стоит выбрать легкий и ароматный, например, фрукты и ягоды как свежие, так и в виде желе, сорбета, фруктовых муссов, а алкоголь можно заменить безалкогольными коктейлями на основе фруктов, ягод, пряностей, ароматных трав, черного или зеленого чая, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы
Антонина Стародубова.
"В настоящее россияне стали все чаще отдавать предпочтение легким блюдам для праздничного стола, и как в будни, так и в праздники стремятся приобщаться к здоровому образу жизни, одним из столпов которого является сбалансированный рацион. Это, безусловно, благоприятно как для предотвращения переедания, так и для профилактики различных заболеваний в целом. Для создания особой праздничной атмосферы чрезвычайно важна красивая сервировка и подача блюд, и совсем не обязательно готовить слишком много различных блюд", - рассказала Стародубова.
По ее словам, блюда должны быть вкусными, полезными, ароматными, красиво оформленными, хорошо сочетаться друг с другом, но не слишком калорийными и жирными. Рекомендуется заранее составить меню. "Чтобы избежать переедания, ужин должен поместиться на небольшой тарелке - около 20-25 сантиметров в диаметре. Хорошо если половина этой тарелки будет представлена различными овощами, свежей зеленью и фруктами. Можно, например, приготовить различные салаты из свежих овощей и зелени, сервировав их в виде небольших красочных букетов или сердечек. Для приготовления горячего лучше выбрать диетические сорта мяса и птицы - кролик, индейка, цыпленок - или приготовить рыбу. В качестве способа приготовления горячего блюда лучше выбрать запекание в фольге или рукаве с овощами и пряными травами или на гриле", - пояснила собеседница агентства.
Она уточнила, что при этих способах приготовления не требуется добавлять дополнительные жиры, а аромат и вкусовые свойства продуктов сохраняются и прекрасно подчеркиваются. На гриле можно приготовить и различные овощи - помидоры, баклажаны, кабачки и другие.
"Традиционно в меню романтического ужина особое место занимают десерт и напитки. Лучше выбрать что-нибудь легкое и ароматное. Это могут быть фрукты и ягоды как свежие, так и в виде желе, сорбета или фруктовых муссов", - рассказала Стародубова.
Несмотря на отсутствие очевидных шаблонов в меню на подобных мероприятиях, выбор стал все чаще падать на морепродукты, различные экзотические овощи и фрукты, раннюю клубнику и шоколад. Однако в данном вопросе важно соблюдать осторожность, особенно людям склонным к различным аллергическим реакциям. Лучше предпочесть те продукты, которые уже знакомы и хорошо переносятся, чтобы не испортить праздник, отмечает диетолог.
"Также хочется отметить весьма значительные риски, связанные с употреблением алкогольных напитков. Это, в первую очередь, последствия опьянения и токсического воздействия алкоголя. Врачи в целом рекомендуют отказаться от спиртных напитков. Вместо них лучше приготовить безалкогольные коктейли на основе фруктов, ягод, пряностей, ароматных трав, черного или зеленого чая. Такие коктейли можно подавать горячими или охлажденными в зависимости от ваших вкусовых предпочтений", - подчеркнула врач.