https://ria.ru/20210211/pravo-1596978570.html

Лукашенко призвал Запад не указывать Белоруссии, как жить

Лукашенко призвал Запад не указывать Белоруссии, как жить

Запад не имеет морального права указывать Белоруссии, как жить, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:45

2021-02-11T13:45

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

александр лукашенко

белоруссия

в мире

политика

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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Запад не имеет морального права указывать Белоруссии, как жить, заявил президент республики Александр Лукашенко.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Ряд западных стран после выборов ввели санкции против отдельных белорусских официальных лиц и госпредприятий. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596967430.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, в мире, политика