Лукашенко призвал Запад не указывать Белоруссии, как жить
13:45 11.02.2021 (обновлено: 14:59 11.02.2021)
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Запад не имеет морального права указывать Белоруссии, как жить, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Я скажу одно: после штурма Капитолия, жестких разгонов демонстраций в Польше, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, заточения людей в темницах карантина они не имеют ни политического, ни морального права указывать ни нам, ни другим, как жить и управлять государством. Самим надо разобраться в себе", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.
Ряд западных стран после выборов ввели санкции против отдельных белорусских официальных лиц и госпредприятий. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.