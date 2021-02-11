https://ria.ru/20210211/prava-1597127901.html

В Оренбурге 16-летней девушке пригрозили лишением родительских прав

В Оренбурге 16-летней девушке пригрозили лишением родительских прав

Органы опеки могут лишить родительских прав 16-летнюю жительницу Оренбурга после того, как стало известно о ее восьмимесячной дочери, проживающей в опасных... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T23:08

2021-02-11T23:08

2021-02-11T23:14

россия

оренбургская область

оренбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/70130/56/701305664_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9c4d7383b3d299e47c7ecb05c87a86ac.jpg

УФА, 11 фев – РИА Новости. Органы опеки могут лишить родительских прав 16-летнюю жительницу Оренбурга после того, как стало известно о ее восьмимесячной дочери, проживающей в опасных условиях.Ранее СУСК РФ по республике сообщало, что в связи с выявлением в эфире одного из федеральных каналов сюжета о воспитании малолетнего ребенка в условиях, угрожающих его жизни и здоровью, поручено проведение доследственной проверки. Ряд СМИ сообщали, что соседи неоднократно жаловались в полицию и прокуратуру на семью, но якобы на их жалобы никто не реагировал.При этом, как сообщает областная полиция, мать ребенка с августа 2020 года состоит на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Оренбургское" как родитель, не исполняющий своих обязанностей по воспитанию и содержанию малолетнего ребенка. Она четыре раза привлекалась к административной ответственности."Первого февраля материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного округа города Оренбурга для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. В случае поступления представления из надзорного ведомства по указанной ситуации будет дана оценка полноте принимаемых мер правоохранительными органами", - говорится в сообщении областного полицейского главка.

https://ria.ru/20210202/roditeli-1595615313.html

https://ria.ru/20200821/sochi-1576078418.html

россия

оренбургская область

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оренбургская область, оренбург, происшествия