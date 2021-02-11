В Оренбурге 16-летней девушке пригрозили лишением родительских прав
23:08 11.02.2021 (обновлено: 23:14 11.02.2021)
УФА, 11 фев – РИА Новости. Органы опеки могут лишить родительских прав 16-летнюю жительницу Оренбурга после того, как стало известно о ее восьмимесячной дочери, проживающей в опасных условиях.
Ранее СУСК РФ по республике сообщало, что в связи с выявлением в эфире одного из федеральных каналов сюжета о воспитании малолетнего ребенка в условиях, угрожающих его жизни и здоровью, поручено проведение доследственной проверки. Ряд СМИ сообщали, что соседи неоднократно жаловались в полицию и прокуратуру на семью, но якобы на их жалобы никто не реагировал.
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При этом, как сообщает областная полиция, мать ребенка с августа 2020 года состоит на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Оренбургское" как родитель, не исполняющий своих обязанностей по воспитанию и содержанию малолетнего ребенка. Она четыре раза привлекалась к административной ответственности.
"Семья неоднократно проверялась по месту жительства в ходе межведомственных рейдов, в том числе с несовершеннолетней проводились беседы о создании приемлемых условий для проживания ребенка. Информация о необходимости проведения ремонта в квартире направлялась в комиссию по делам несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба МВД по региону, отмечая, что правоохранители информировали о ситуации в семье отдел опеки и прокуратуру.
"Первого февраля материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного округа города Оренбурга для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. В случае поступления представления из надзорного ведомства по указанной ситуации будет дана оценка полноте принимаемых мер правоохранительными органами", - говорится в сообщении областного полицейского главка.
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