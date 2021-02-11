https://ria.ru/20210211/potok-1596951033.html

Немецкий бизнес оценил перспективы "Северного потока — 2"

Немецкий бизнес оценил перспективы "Северного потока — 2"

В Восточном комитете немецкой экономики исходят из того, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, этот проект следует рассматривать в контексте... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:21

2021-02-11T11:21

2021-02-11T11:21

северный поток — 2

михаэль хармс

москва

сша

украина

в мире

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. В Восточном комитете немецкой экономики исходят из того, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, этот проект следует рассматривать в контексте глобального партнерства в области энергетики и окружающей среды, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) Михаэль Хармс."Мы искренне приветствуем официальную позицию правительства ФРГ, оно абсолютно поддерживает "Северный поток 2". Мы исходим из того, что этот проект, прошедший полное согласование в ЕС, действительно будет достроен", - сказал Хармс.По его словам, в обсуждении дальнейшей судьбы "Северного потока 2" с Москвой и Вашингтоном "было бы разумно рассматривать проект не изолированно, а в контексте глобального трансатлантического партнерства в области энергетики и окружающей среды"."Следует обсуждать эту тему с США и Россией в комплексе с такими вопросами, как защита климата, реформа энергетики и транспорта и, в конечном итоге, энергетическая безопасность Украины. Тогда можно найти прагматичное решение. Мы должны подойти к этому конструктивно, потому что без России мы не сможем решить проблему изменения климата", - добавил Хармс."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Восточный комитет немецкой экономики - бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

https://ria.ru/20210210/potok-1596876206.html

https://ria.ru/20210207/kollaps-1596391263.html

москва

сша

украина

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северный поток — 2, михаэль хармс, москва, сша, украина, в мире