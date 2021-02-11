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Немецкий бизнес оценил перспективы "Северного потока — 2"
Немецкий бизнес оценил перспективы "Северного потока — 2"
В Восточном комитете немецкой экономики исходят из того, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, этот проект следует рассматривать в контексте... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:21
2021-02-11T11:21
северный поток — 2
михаэль хармс
москва
сша
украина
в мире
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. В Восточном комитете немецкой экономики исходят из того, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, этот проект следует рассматривать в контексте глобального партнерства в области энергетики и окружающей среды, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) Михаэль Хармс."Мы искренне приветствуем официальную позицию правительства ФРГ, оно абсолютно поддерживает "Северный поток 2". Мы исходим из того, что этот проект, прошедший полное согласование в ЕС, действительно будет достроен", - сказал Хармс.По его словам, в обсуждении дальнейшей судьбы "Северного потока 2" с Москвой и Вашингтоном "было бы разумно рассматривать проект не изолированно, а в контексте глобального трансатлантического партнерства в области энергетики и окружающей среды"."Следует обсуждать эту тему с США и Россией в комплексе с такими вопросами, как защита климата, реформа энергетики и транспорта и, в конечном итоге, энергетическая безопасность Украины. Тогда можно найти прагматичное решение. Мы должны подойти к этому конструктивно, потому что без России мы не сможем решить проблему изменения климата", - добавил Хармс."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Восточный комитет немецкой экономики - бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
https://ria.ru/20210210/potok-1596876206.html
https://ria.ru/20210207/kollaps-1596391263.html
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северный поток — 2, михаэль хармс, москва, сша, украина, в мире

Немецкий бизнес оценил перспективы "Северного потока — 2"

11:21 11.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. В Восточном комитете немецкой экономики исходят из того, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, этот проект следует рассматривать в контексте глобального партнерства в области энергетики и окружающей среды, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) Михаэль Хармс.
"Мы искренне приветствуем официальную позицию правительства ФРГ, оно абсолютно поддерживает "Северный поток 2". Мы исходим из того, что этот проект, прошедший полное согласование в ЕС, действительно будет достроен", - сказал Хармс.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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По его словам, в обсуждении дальнейшей судьбы "Северного потока 2" с Москвой и Вашингтоном "было бы разумно рассматривать проект не изолированно, а в контексте глобального трансатлантического партнерства в области энергетики и окружающей среды".
"Следует обсуждать эту тему с США и Россией в комплексе с такими вопросами, как защита климата, реформа энергетики и транспорта и, в конечном итоге, энергетическая безопасность Украины. Тогда можно найти прагматичное решение. Мы должны подойти к этому конструктивно, потому что без России мы не сможем решить проблему изменения климата", - добавил Хармс.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Восточный комитет немецкой экономики - бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
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Северный поток — 2Михаэль ХармсМоскваСШАУкраинаВ мире
 
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