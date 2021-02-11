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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210211/podmena-1597117206.html
Муфтий назвал историю с подменой младенцев на кукол в Ставрополе вопиющей
Муфтий назвал историю с подменой младенцев на кукол в Ставрополе вопиющей
Исламская религия не порицает супругов за невозможность иметь детей, эту проблему можно решить разными способами, при этом лгать, тем более близкому человеку,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T20:43
2021-02-11T22:18
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
рушан аббясов
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Исламская религия не порицает супругов за невозможность иметь детей, эту проблему можно решить разными способами, при этом лгать, тем более близкому человеку, недопустимо, заявил в четверг РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, комментируя резонансный случай с якобы гибелью младенцев в Ставрополе.Громкая история произошла в Дагестане: мужчина хотел похоронить, как он думал, своих новорожденных детей, но, открыв саван, обнаружил там куклы. До этого жена уверила его, что беременна, и съездила на роды в Ставрополь, однако, по ее словам, дети умерли. Впоследствии СК РФ выяснил, что его жена симулировала беременность и далее выдумала историю со смертью младенцев. Из ее показаний следует, что девушка "не хотела огорчать мужа", мечтавшего о детях."Эта история, конечно, вопиющая по своему характеру… С точки зрения ислама обманывать, лгать, тем более близкому человеку, – это греховно, это тяжкий грех. Это неприемлемо, и супруга не имела права так поступать", - сказал Аббясов.По его словам, в обряде бракосочетания у мусульман говорится о том, чтобы люди были друг перед другом открыты, искренни, и "Всевышний если и дает какое-то заболевание, то, безусловно, дает и излечение". "Если были какие-то проблемы со здоровьем, то можно было бы вместе это решить, но не идти на такие лживые поступки", - отметил замглавы СМР.Отвечая на вопрос о том, могла бы женщина подвергнуться какому-либо порицанию за бездетность в мусульманском обществе, собеседник агентства заметил, что "ни в коем случае" этого не могло бы произойти.По его словам, нельзя говорить ни о каком порицании: "это природа - кому-то дано, кому-то не дано". "А думать, что муж бросит и так далее – наверное, это самый глупый поступок был, который можно было бы совершить", - добавил собеседник агентства.По его словам, на его памяти не было подобных случаев.
https://ria.ru/20210211/obman-1596987043.html
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новости - религия и мировоззрение, рушан аббясов, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, происшествия

Муфтий назвал историю с подменой младенцев на кукол в Ставрополе вопиющей

20:43 11.02.2021 (обновлено: 22:18 11.02.2021)
 
© Fotolia / Nenov BrothersНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Fotolia / Nenov Brothers
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Исламская религия не порицает супругов за невозможность иметь детей, эту проблему можно решить разными способами, при этом лгать, тем более близкому человеку, недопустимо, заявил в четверг РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, комментируя резонансный случай с якобы гибелью младенцев в Ставрополе.
Громкая история произошла в Дагестане: мужчина хотел похоронить, как он думал, своих новорожденных детей, но, открыв саван, обнаружил там куклы. До этого жена уверила его, что беременна, и съездила на роды в Ставрополь, однако, по ее словам, дети умерли. Впоследствии СК РФ выяснил, что его жена симулировала беременность и далее выдумала историю со смертью младенцев. Из ее показаний следует, что девушка "не хотела огорчать мужа", мечтавшего о детях.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 14:34
Женщина объяснила, зачем выдумала историю с подменой детей в Ставрополе
"Эта история, конечно, вопиющая по своему характеру… С точки зрения ислама обманывать, лгать, тем более близкому человеку, – это греховно, это тяжкий грех. Это неприемлемо, и супруга не имела права так поступать", - сказал Аббясов.
По его словам, в обряде бракосочетания у мусульман говорится о том, чтобы люди были друг перед другом открыты, искренни, и "Всевышний если и дает какое-то заболевание, то, безусловно, дает и излечение". "Если были какие-то проблемы со здоровьем, то можно было бы вместе это решить, но не идти на такие лживые поступки", - отметил замглавы СМР.
Отвечая на вопрос о том, могла бы женщина подвергнуться какому-либо порицанию за бездетность в мусульманском обществе, собеседник агентства заметил, что "ни в коем случае" этого не могло бы произойти.

"У нас очень много случаев бывает, когда долгое время не могут завести детей… У меня сколько случаев было: люди не имели детей десятилетиями, съездили в хадж, помолились, очистились – и Аллах потом даровал детей… Есть и какие-то процедуры, есть лечение. В крайнем случае, люди могут усыновить ребенка, взять его из детдома и заниматься воспитанием детей, если очень хотят. Здесь можно найти разные варианты решения этой проблемы", - сказал религиозный деятель.

По его словам, нельзя говорить ни о каком порицании: "это природа - кому-то дано, кому-то не дано". "А думать, что муж бросит и так далее – наверное, это самый глупый поступок был, который можно было бы совершить", - добавил собеседник агентства.
По его словам, на его памяти не было подобных случаев.
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