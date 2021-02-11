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Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на День влюбленных
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на День влюбленных
Почти половина мужчин были бы рады приготовленному ужину от любимой женщины в День святого Валентина, а больше 60 процентов женщин хотели бы получить от своего... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:37
2021-02-11T08:37
2021-02-11T12:55
день святого валентина
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Почти половина мужчин были бы рады приготовленному ужину от любимой женщины в День святого Валентина, а больше 60 процентов женщин хотели бы получить от своего партнера цветы или конфеты в этот день, следует из исследования сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет" и исследовательской компании ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Больше половины женщин (65 процентов), согласно исследованию, хотели бы получить от своего партнера цветы или конфеты в День святого Валентина, "49 процентов были бы рады приглашению в кафе, ресторан или спа-салон, 35 процентов женщин сказали, что были бы рады домашнему ужину от партнера", — добавили в компании.При этом 15 процентов опрошенных женщин и 11 процентов мужчин отметили, что хотели бы получить путешествие в подарок от своего партнера. Более 40 процентов женщин думают, что их мужчина расстроится, если останется без подарка, и лишь 33 процента мужчин согласны с этим утверждением, следует из сообщения.Исследование компаний включает ответы более 1,7 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
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день святого валентина, общество
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Почти половина мужчин были бы рады приготовленному ужину от любимой женщины в День святого Валентина, а больше 60 процентов женщин хотели бы получить от своего партнера цветы или конфеты в этот день, следует из исследования сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет" и исследовательской компании ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Желанные подарки на 14 февраля: 47 процентов опрошенных мужчин отметили, что были бы рады приготовленному ужину от любимой женщины, 43 процента мужчин <…> — что будут рады получить конфеты <…> На третьем месте оказалась техника (телефоны, ноутбуки), ее хотели бы получить 38 процентов мужчин", — говорится в исследовании.
Больше половины женщин (65 процентов), согласно исследованию, хотели бы получить от своего партнера цветы или конфеты в День святого Валентина, "49 процентов были бы рады приглашению в кафе, ресторан или спа-салон, 35 процентов женщин сказали, что были бы рады домашнему ужину от партнера", — добавили в компании.
При этом 15 процентов опрошенных женщин и 11 процентов мужчин отметили, что хотели бы получить путешествие в подарок от своего партнера. Более 40 процентов женщин думают, что их мужчина расстроится, если останется без подарка, и лишь 33 процента мужчин согласны с этим утверждением, следует из сообщения.
Исследование компаний включает ответы более 1,7 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.