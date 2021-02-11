https://ria.ru/20210211/podarki-1596930692.html

Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на День влюбленных

Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на День влюбленных

Почти половина мужчин были бы рады приготовленному ужину от любимой женщины в День святого Валентина, а больше 60 процентов женщин хотели бы получить от своего... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:37

2021-02-11T08:37

2021-02-11T12:55

день святого валентина

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Почти половина мужчин были бы рады приготовленному ужину от любимой женщины в День святого Валентина, а больше 60 процентов женщин хотели бы получить от своего партнера цветы или конфеты в этот день, следует из исследования сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет" и исследовательской компании ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Больше половины женщин (65 процентов), согласно исследованию, хотели бы получить от своего партнера цветы или конфеты в День святого Валентина, "49 процентов были бы рады приглашению в кафе, ресторан или спа-салон, 35 процентов женщин сказали, что были бы рады домашнему ужину от партнера", — добавили в компании.При этом 15 процентов опрошенных женщин и 11 процентов мужчин отметили, что хотели бы получить путешествие в подарок от своего партнера. Более 40 процентов женщин думают, что их мужчина расстроится, если останется без подарка, и лишь 33 процента мужчин согласны с этим утверждением, следует из сообщения.Исследование компаний включает ответы более 1,7 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/potselui-1596785066.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день святого валентина, общество