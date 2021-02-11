https://ria.ru/20210211/plazma-1596974279.html

Врач рассказал, кому подходит плазма с антителами от COVID-19

Врач рассказал, кому подходит плазма с антителами от COVID-19

Плазма с антителами к коронавирусу подходит не всем заболевшим, кроме того, большая часть заболевших справляется с COVID-19 самостоятельно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:22

2021-02-11T13:22

2021-02-11T14:40

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Плазма с антителами к коронавирусу подходит не всем заболевшим, кроме того, большая часть заболевших справляется с COVID-19 самостоятельно, сообщил РИА Новости заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБУЗ города Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского" Александр Костин.Ранее Костин сообщил, что антиковидную плазму перестали брать у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме, сейчас она принимается только после легкой или бессимптомной. По его словам, большинство доноров антиковидной плазмы сейчас — это люди, перенесшие коронавирус бессимптомно или легкой форме, но получившие высокий титр антител.Вместе с тем специалист отметил, что большинство заболевших справляется с коронавирусной инфекцией самостоятельно."Наше вмешательство требуется только у тех, у кого развивается неблагополучный сценарий: продолжающаяся лихорадка, прогрессирование поражения легких, низкое содержание антител", — пояснил врач.

https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596350639.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество