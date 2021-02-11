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Врач рассказал, кому подходит плазма с антителами от COVID-19
Врач рассказал, кому подходит плазма с антителами от COVID-19
Плазма с антителами к коронавирусу подходит не всем заболевшим, кроме того, большая часть заболевших справляется с COVID-19 самостоятельно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:22
2021-02-11T14:40
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Плазма с антителами к коронавирусу подходит не всем заболевшим, кроме того, большая часть заболевших справляется с COVID-19 самостоятельно, сообщил РИА Новости заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБУЗ города Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского" Александр Костин.Ранее Костин сообщил, что антиковидную плазму перестали брать у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме, сейчас она принимается только после легкой или бессимптомной. По его словам, большинство доноров антиковидной плазмы сейчас — это люди, перенесшие коронавирус бессимптомно или легкой форме, но получившие высокий титр антител.Вместе с тем специалист отметил, что большинство заболевших справляется с коронавирусной инфекцией самостоятельно."Наше вмешательство требуется только у тех, у кого развивается неблагополучный сценарий: продолжающаяся лихорадка, прогрессирование поражения легких, низкое содержание антител", — пояснил врач.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Врач рассказал, кому подходит плазма с антителами от COVID-19

13:22 11.02.2021 (обновлено: 14:40 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПакет с плазмой в процедурном отделении Центра крови ФМБА в Москве
Пакет с плазмой в процедурном отделении Центра крови ФМБА в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Плазма с антителами к коронавирусу подходит не всем заболевшим, кроме того, большая часть заболевших справляется с COVID-19 самостоятельно, сообщил РИА Новости заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБУЗ города Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского" Александр Костин.
Ранее Костин сообщил, что антиковидную плазму перестали брать у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме, сейчас она принимается только после легкой или бессимптомной. По его словам, большинство доноров антиковидной плазмы сейчас — это люди, перенесшие коронавирус бессимптомно или легкой форме, но получившие высокий титр антител.

"Назначить переливание плазмы с антителами к COVID-19 слишком рано, когда неясно, по какому сценарию пойдет болезнь, то есть у пациентов, переносящих заболевание в легкой форме, — неправильно. Необходимо понять, как реагирует пациент. Назначить поздно, когда пациент уже на ИВЛ или болеет больше десяти дней, тоже плохо. При этом плазма уже не подействует. Необходимо поймать то "окно", когда болезнь прогрессирует, а антитела отсутствуют", — сообщил Костин.

Вместе с тем специалист отметил, что большинство заболевших справляется с коронавирусной инфекцией самостоятельно.
"Наше вмешательство требуется только у тех, у кого развивается неблагополучный сценарий: продолжающаяся лихорадка, прогрессирование поражения легких, низкое содержание антител", — пояснил врач.
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