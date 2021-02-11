https://ria.ru/20210211/playstation-1596952973.html

В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект

В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект

Пользователи консоли Sony PlayStation 5 жалуются на поломку контроллеров DualSense. Проблема оказалась массовой, а пост с ее описанием собрал множество... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:33

2021-02-11T11:33

2021-02-11T11:33

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи консоли Sony PlayStation 5 жалуются на поломку контроллеров DualSense. Проблема оказалась массовой, а пост с ее описанием собрал множество комментариев на Reddit.Дефект проявляется у аналоговых стиков джойстиков — контроллеры неверно регистрируют движения игрока, что вызывает самопроизвольное движение камеры в игре. Так, один из пользователей Sony PlayStation 5 продемонстрировал, что камера вращается сама по себе и играть в этом случае невозможно.Проблема со стиками или, как ее часто называют, дрифт, наблюдалась еще в прошлом поколении PlayStation. В компании пытались исправить дефект прошивками для контроллеров, но удавалось это не всегда. Новую проблему в Sony пока не комментируют.Приставка PlayStation 5 поступила в продажу в ноябре 2020 года, и спрос на нее до сих пор остается намного выше предложения. Рекомендованная стоимость стандартной консоли в России — 46 999 рублей, версия без дисковода обойдется в 37 999 рублей.

https://ria.ru/20210120/pristavka-1593818795.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

reddit, геймеры, playstation, технологии