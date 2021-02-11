Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210211/playstation-1596952973.html
В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект
В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект
Пользователи консоли Sony PlayStation 5 жалуются на поломку контроллеров DualSense. Проблема оказалась массовой, а пост с ее описанием собрал множество... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:33
2021-02-11T11:33
наука
reddit
геймеры
playstation
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364024_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_5980b4c4bc60c1c0c9afabe170238b51.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи консоли Sony PlayStation 5 жалуются на поломку контроллеров DualSense. Проблема оказалась массовой, а пост с ее описанием собрал множество комментариев на Reddit.Дефект проявляется у аналоговых стиков джойстиков — контроллеры неверно регистрируют движения игрока, что вызывает самопроизвольное движение камеры в игре. Так, один из пользователей Sony PlayStation 5 продемонстрировал, что камера вращается сама по себе и играть в этом случае невозможно.Проблема со стиками или, как ее часто называют, дрифт, наблюдалась еще в прошлом поколении PlayStation. В компании пытались исправить дефект прошивками для контроллеров, но удавалось это не всегда. Новую проблему в Sony пока не комментируют.Приставка PlayStation 5 поступила в продажу в ноябре 2020 года, и спрос на нее до сих пор остается намного выше предложения. Рекомендованная стоимость стандартной консоли в России — 46 999 рублей, версия без дисковода обойдется в 37 999 рублей.
https://ria.ru/20210120/pristavka-1593818795.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364024_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c2ce6e9096e55afa37180c54689e3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
reddit, геймеры, playstation, технологии

В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект

11:33 11.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПродажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи консоли Sony PlayStation 5 жалуются на поломку контроллеров DualSense. Проблема оказалась массовой, а пост с ее описанием собрал множество комментариев на Reddit.
Дефект проявляется у аналоговых стиков джойстиков — контроллеры неверно регистрируют движения игрока, что вызывает самопроизвольное движение камеры в игре. Так, один из пользователей Sony PlayStation 5 продемонстрировал, что камера вращается сама по себе и играть в этом случае невозможно.
Проблема со стиками или, как ее часто называют, дрифт, наблюдалась еще в прошлом поколении PlayStation. В компании пытались исправить дефект прошивками для контроллеров, но удавалось это не всегда. Новую проблему в Sony пока не комментируют.
Приставка PlayStation 5 поступила в продажу в ноябре 2020 года, и спрос на нее до сих пор остается намного выше предложения. Рекомендованная стоимость стандартной консоли в России — 46 999 рублей, версия без дисковода обойдется в 37 999 рублей.
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 12:56Наука
Sony пообещала россиянам новую партию дефицитной PlayStation 5
 
НаукаRedditгеймерыPlayStationТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния