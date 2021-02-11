https://ria.ru/20210211/playstation-1596952973.html
В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект
В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект
Пользователи консоли Sony PlayStation 5 жалуются на поломку контроллеров DualSense. Проблема оказалась массовой, а пост с ее описанием собрал множество... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:33
2021-02-11T11:33
2021-02-11T11:33
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи консоли Sony PlayStation 5 жалуются на поломку контроллеров DualSense. Проблема оказалась массовой, а пост с ее описанием собрал множество комментариев на Reddit.Дефект проявляется у аналоговых стиков джойстиков — контроллеры неверно регистрируют движения игрока, что вызывает самопроизвольное движение камеры в игре. Так, один из пользователей Sony PlayStation 5 продемонстрировал, что камера вращается сама по себе и играть в этом случае невозможно.Проблема со стиками или, как ее часто называют, дрифт, наблюдалась еще в прошлом поколении PlayStation. В компании пытались исправить дефект прошивками для контроллеров, но удавалось это не всегда. Новую проблему в Sony пока не комментируют.Приставка PlayStation 5 поступила в продажу в ноябре 2020 года, и спрос на нее до сих пор остается намного выше предложения. Рекомендованная стоимость стандартной консоли в России — 46 999 рублей, версия без дисковода обойдется в 37 999 рублей.
https://ria.ru/20210120/pristavka-1593818795.html
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