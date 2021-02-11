https://ria.ru/20210211/planirovanie-1596954950.html

В МИД заподозрили Запад в подготовке ограниченных ядерных войн

В МИД заподозрили Запад в подготовке ограниченных ядерных войн

Неготовность Запада подтвердить формулу Горбачева — Рейгана вызывает подозрения в подготовке ограниченного ядерного конфликта, заявил замглавы МИД Сергей... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:44

2021-02-11T11:44

2021-02-11T12:46

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

ядерное оружие

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Неготовность Запада подтвердить формулу Горбачева — Рейгана вызывает подозрения в подготовке ограниченного ядерного конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.Он указал на то, что в Вашингтоне "увлеченно и на публику" обсуждают возможность применения ядерного оружия.Рябков подчеркнул, что необходимо подтвердить формулу Горбачева — Рейгана о том, "что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана". Причем сделать это нужно как в двустороннем порядке, так и в более широком формате ядерной пятерки, добавил он.В 1985 году на встрече в Женеве генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали документ о недопустимости ядерной войны. В нем также говорилось, что стороны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом.

https://ria.ru/20210203/voyna-1595828694.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ядерное оружие