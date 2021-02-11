В МИД заподозрили Запад в подготовке ограниченных ядерных войн
11:44 11.02.2021 (обновлено: 12:46 11.02.2021)
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Неготовность Запада подтвердить формулу Горбачева — Рейгана вызывает подозрения в подготовке ограниченного ядерного конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Он указал на то, что в Вашингтоне "увлеченно и на публику" обсуждают возможность применения ядерного оружия.
"Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование", — сказал дипломат на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Рябков подчеркнул, что необходимо подтвердить формулу Горбачева — Рейгана о том, "что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана". Причем сделать это нужно как в двустороннем порядке, так и в более широком формате ядерной пятерки, добавил он.
В 1985 году на встрече в Женеве генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали документ о недопустимости ядерной войны. В нем также говорилось, что стороны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом.
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