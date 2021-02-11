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Зарегистрирован самый дальний объект Солнечной системы
Зарегистрирован самый дальний объект Солнечной системы
Астрономы подтвердили, что слабый объект 2018 AG37, обнаруженный в 2018 году и получивший имя Farfarout, действительно является самым удаленным объектом из всех РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:00
2021-02-11T13:00
наука
солнечная система
планеты
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Астрономы подтвердили, что слабый объект 2018 AG37, обнаруженный в 2018 году и получивший имя Farfarout, действительно является самым удаленным объектом из всех наблюдаемых в Солнечной системе. Теперь он официально занесен в электронный Циркуляр малых планет.Впервые Farfarout был замечен в январе 2018 года телескопом Subaru, расположенным на острове Маунакеа на Гавайях. Его первооткрыватели не могли сразу назвать расстояние до объекта и вычислить его орбиту, для этого потребовалось время и дополнительные наблюдения. Теперь с помощью международной обсерватории Gemini и других наземных телескопов астрономы выяснили параметры это самого удаленного объекта Солнечной системы, доступного для наблюдений.В настоящее время Farfarout находится в 132 астрономических единицах от Солнца, что в 132 раза дальше от Солнца, чем Земля. Для сравнения, Плутон находится в среднем на расстоянии 39 астрономических единиц от Солнца, а предыдущий рекордсмен по дальности, объект обозначенный как 2018 VG18, или Farout — в 124 астрономических единицах.Исследования показали, что диаметр Farfarout составляет около 400 километров, а орбита его сильно вытянута — в самой дальней точке объект находится в 175 астрономических единицах от Солнца, а в самой ближней — в 27 астрономических единицах. Один полный оборот вокруг Солнца занимает у Farfarout около тысячи лет, и каждый раз он пересекает орбиту Нептуна. Ученые пришли к выводу, что именно гравитация "ледяного гиганта" придала планетоиду такую необычную траекторию."Орбитальная динамика Farfarout может помочь нам понять, как формировался и развивался Нептун. Farfarout, вероятно, был выброшен во внешнюю Солнечную систему, оказавшись слишком близко к Нептуну в далеком прошлом", — приводятся в пресс-релизе Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии Национального научного фонда США (NOIRLab NSF), управляющей обсерваторией Gemini, слова одного из авторов исследования Чада Трухильо (Chad Trujillo) из Университета Северной Аризоны.Первооткрыватели Farfarout уверены, что совершенствование методов наблюдений позволит в ближайшие годы открыть еще более далекие объекты на окраинах Солнечной системы и рекорд Farfarout продержится недолго."Только с развитием больших цифровых камер на очень больших телескопах за последние несколько лет стало возможным эффективно обнаруживать очень далекие объекты, такие как Farfarout, — говорит руководитель исследования Скотт Шеппард (Scott Sheppard) из Института науки Карнеги. — Хотя некоторые из этих объектов довольно большие, размером с карликовые планеты, они очень тусклые из-за огромного расстояния от Солнца. Открытие Farfarout показывает нашу растущую способность составлять карты внешних частей Солнечной системы. Фарфарут — это лишь верхушка айсберга далеких объектов".Что конкретно представляет из себя Farfarout и какую имеет форму, пока неизвестно. Ученые определили его размер на основе яркости сигнала, который за два года удалось уловить всего девять раз. Скорее всего, по мнению исследователей, это очень большой объект неправильной формы в поясе Койпера, попадающий по своим параметрам в категорию карликовых планет.
https://ria.ru/20210210/ekzoplanety-1596850023.html
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солнечная система, планеты, космос - риа наука

Зарегистрирован самый дальний объект Солнечной системы

13:00 11.02.2021
 
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da SilvaХудожественное изображение карликовой планеты Farfarout - самого удаленного обнаруженного объекта Солнечной системы
Художественное изображение карликовой планеты Farfarout - самого удаленного обнаруженного объекта Солнечной системы - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva
Художественное изображение карликовой планеты Farfarout - самого удаленного обнаруженного объекта Солнечной системы
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Астрономы подтвердили, что слабый объект 2018 AG37, обнаруженный в 2018 году и получивший имя Farfarout, действительно является самым удаленным объектом из всех наблюдаемых в Солнечной системе. Теперь он официально занесен в электронный Циркуляр малых планет.
Впервые Farfarout был замечен в январе 2018 года телескопом Subaru, расположенным на острове Маунакеа на Гавайях. Его первооткрыватели не могли сразу назвать расстояние до объекта и вычислить его орбиту, для этого потребовалось время и дополнительные наблюдения. Теперь с помощью международной обсерватории Gemini и других наземных телескопов астрономы выяснили параметры это самого удаленного объекта Солнечной системы, доступного для наблюдений.
В настоящее время Farfarout находится в 132 астрономических единицах от Солнца, что в 132 раза дальше от Солнца, чем Земля. Для сравнения, Плутон находится в среднем на расстоянии 39 астрономических единиц от Солнца, а предыдущий рекордсмен по дальности, объект обозначенный как 2018 VG18, или Farout — в 124 астрономических единицах.
Исследования показали, что диаметр Farfarout составляет около 400 километров, а орбита его сильно вытянута — в самой дальней точке объект находится в 175 астрономических единицах от Солнца, а в самой ближней — в 27 астрономических единицах.
Один полный оборот вокруг Солнца занимает у Farfarout около тысячи лет, и каждый раз он пересекает орбиту Нептуна. Ученые пришли к выводу, что именно гравитация "ледяного гиганта" придала планетоиду такую необычную траекторию.
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"Орбитальная динамика Farfarout может помочь нам понять, как формировался и развивался Нептун. Farfarout, вероятно, был выброшен во внешнюю Солнечную систему, оказавшись слишком близко к Нептуну в далеком прошлом", — приводятся в пресс-релизе Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии Национального научного фонда США (NOIRLab NSF), управляющей обсерваторией Gemini, слова одного из авторов исследования Чада Трухильо (Chad Trujillo) из Университета Северной Аризоны.
Первооткрыватели Farfarout уверены, что совершенствование методов наблюдений позволит в ближайшие годы открыть еще более далекие объекты на окраинах Солнечной системы и рекорд Farfarout продержится недолго.
"Только с развитием больших цифровых камер на очень больших телескопах за последние несколько лет стало возможным эффективно обнаруживать очень далекие объекты, такие как Farfarout, — говорит руководитель исследования Скотт Шеппард (Scott Sheppard) из Института науки Карнеги. — Хотя некоторые из этих объектов довольно большие, размером с карликовые планеты, они очень тусклые из-за огромного расстояния от Солнца. Открытие Farfarout показывает нашу растущую способность составлять карты внешних частей Солнечной системы. Фарфарут — это лишь верхушка айсберга далеких объектов".
Что конкретно представляет из себя Farfarout и какую имеет форму, пока неизвестно. Ученые определили его размер на основе яркости сигнала, который за два года удалось уловить всего девять раз. Скорее всего, по мнению исследователей, это очень большой объект неправильной формы в поясе Койпера, попадающий по своим параметрам в категорию карликовых планет.
Карты северной полярной области Марса. Слева: серым — зона устойчивости льда, фиолетовым — области исследования SWIM. Справа: степень согласованности различных методов, подтверждающих наличие (синим) или отсутствие (красным) погребенного льда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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