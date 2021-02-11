https://ria.ru/20210211/peskov-1596982358.html
Кремль выразил сожаление из-за утечек со встречи Путина с главредами
Кремль выразил сожаление из-за утечек со встречи Путина с главредами
В Кремле выразили сожаление по поводу того, что некоторые участники встречи Владимира Путина с главными редакторами СМИ "слили" подробности о ней своим... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:09
2021-02-11T14:09
2021-02-11T14:09
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_f8bdc517f37f6ba9f6937c8d6fd343b3.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Кремле выразили сожаление по поводу того, что некоторые участники встречи Владимира Путина с главными редакторами СМИ "слили" подробности о ней своим коллегам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По мнению пресс-секретаря, это не укрепляет атмосферу доверия."Конечно, мы надеемся на то, что все-таки договоренности о режимах подобных бесед будут в дальнейшем выдерживаться и выполняться", — заключил Песков.Путин провел встречу с главными редакторами российских СМИ накануне вечером. В беседе, которая проходила в видеоформате, приняли участие 35 человек — руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ и информагентств.
https://ria.ru/20210210/navalnyy-1596887345.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_c265e3072d3b7b1091e3b56bb6be2b1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
В Кремле выразили сожаление по поводу того, что некоторые участники встречи Владимира Путина
с главными редакторами СМИ "слили" подробности о ней своим коллегам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, "слили" просто какую-то часть беседы своим коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Действительно, пресса была на основе off the record, без цитирования. Именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными", — сказал он.
По мнению пресс-секретаря, это не укрепляет атмосферу доверия.
"Конечно, мы надеемся на то, что все-таки договоренности о режимах подобных бесед будут в дальнейшем выдерживаться и выполняться", — заключил Песков.
Путин провел встречу с главными редакторами российских СМИ накануне вечером. В беседе, которая проходила в видеоформате, приняли участие 35 человек — руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ и информагентств.