https://ria.ru/20210211/peskov-1596982358.html

Кремль выразил сожаление из-за утечек со встречи Путина с главредами

Кремль выразил сожаление из-за утечек со встречи Путина с главредами

В Кремле выразили сожаление по поводу того, что некоторые участники встречи Владимира Путина с главными редакторами СМИ "слили" подробности о ней своим... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:09

2021-02-11T14:09

2021-02-11T14:09

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Кремле выразили сожаление по поводу того, что некоторые участники встречи Владимира Путина с главными редакторами СМИ "слили" подробности о ней своим коллегам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По мнению пресс-секретаря, это не укрепляет атмосферу доверия."Конечно, мы надеемся на то, что все-таки договоренности о режимах подобных бесед будут в дальнейшем выдерживаться и выполняться", — заключил Песков.Путин провел встречу с главными редакторами российских СМИ накануне вечером. В беседе, которая проходила в видеоформате, приняли участие 35 человек — руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ и информагентств.

https://ria.ru/20210210/navalnyy-1596887345.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество