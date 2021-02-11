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Кремль выразил сожаление из-за утечек со встречи Путина с главредами
Кремль выразил сожаление из-за утечек со встречи Путина с главредами
В Кремле выразили сожаление по поводу того, что некоторые участники встречи Владимира Путина с главными редакторами СМИ "слили" подробности о ней своим... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:09
2021-02-11T14:09
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Кремле выразили сожаление по поводу того, что некоторые участники встречи Владимира Путина с главными редакторами СМИ "слили" подробности о ней своим коллегам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По мнению пресс-секретаря, это не укрепляет атмосферу доверия."Конечно, мы надеемся на то, что все-таки договоренности о режимах подобных бесед будут в дальнейшем выдерживаться и выполняться", — заключил Песков.Путин провел встречу с главными редакторами российских СМИ накануне вечером. В беседе, которая проходила в видеоформате, приняли участие 35 человек — руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ и информагентств.
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дмитрий песков, владимир путин, общество

Кремль выразил сожаление из-за утечек со встречи Путина с главредами

14:09 11.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Кремле выразили сожаление по поводу того, что некоторые участники встречи Владимира Путина с главными редакторами СМИ "слили" подробности о ней своим коллегам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, "слили" просто какую-то часть беседы своим коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Действительно, пресса была на основе off the record, без цитирования. Именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными", — сказал он.
По мнению пресс-секретаря, это не укрепляет атмосферу доверия.
"Конечно, мы надеемся на то, что все-таки договоренности о режимах подобных бесед будут в дальнейшем выдерживаться и выполняться", — заключил Песков.
Путин провел встречу с главными редакторами российских СМИ накануне вечером. В беседе, которая проходила в видеоформате, приняли участие 35 человек — руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ и информагентств.
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