Эксперт рассказала о программе профилактики переломов у пожилых россиян
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Программа профилактики падений и переломом в пожилом возрасте идет в семи регионах России, а к 2024 году планируется распространить ее на всю страну, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
"Сейчас у нас идет (в семи регионах – Прим. ред.) серьезная интересная программа... профилактики падений и переломов в пожилом возрасте", - рассказала она в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Как уточнила Ткачева РИА Новости, программа сейчас идет в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Самарской, Белгородской областях, Пермском крае и республике Башкорстостан. Как пояснила медик, эти субъекты были выбраны благодаря тому, что там наиболее сильная гериатрическая служба в РФ, они являются своеобразными опорными пунктами.
"В этом году мы взяли семь регионов, из-за COVID мы взяли ограниченное количество регионов, но мы фактически к 2024 году эту практику уже распространим на всю страну", - рассказала гериатр.
Она уточнила, что это будет целая система, которая будет направлена на профилактику падений, на профилактику переломов, диагностику остеопороза, лечение остеопороза, ранее хирургическое вмешательство у пациентов с переломами проксимального отдела бедра, реабилитацию у этих пациентов, профилактику повторных переломов.
По словам Ткачевой, эта программа исключительно важна для пациентов в возрасте старше 75-80 лет, поскольку ситуации падений и переломов у них заканчиваются очень серьезными проблемами.
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