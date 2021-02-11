https://ria.ru/20210211/perelomy-1597077902.html

Эксперт рассказала о программе профилактики переломов у пожилых россиян

Эксперт рассказала о программе профилактики переломов у пожилых россиян

Программа профилактики падений и переломом в пожилом возрасте идет в семи регионах России, а к 2024 году планируется распространить ее на всю страну, рассказала РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:14

2021-02-11T17:14

2021-02-11T17:14

россия

ольга ткачева

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Программа профилактики падений и переломом в пожилом возрасте идет в семи регионах России, а к 2024 году планируется распространить ее на всю страну, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева."Сейчас у нас идет (в семи регионах – Прим. ред.) серьезная интересная программа... профилактики падений и переломов в пожилом возрасте", - рассказала она в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Как уточнила Ткачева РИА Новости, программа сейчас идет в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Самарской, Белгородской областях, Пермском крае и республике Башкорстостан. Как пояснила медик, эти субъекты были выбраны благодаря тому, что там наиболее сильная гериатрическая служба в РФ, они являются своеобразными опорными пунктами.Она уточнила, что это будет целая система, которая будет направлена на профилактику падений, на профилактику переломов, диагностику остеопороза, лечение остеопороза, ранее хирургическое вмешательство у пациентов с переломами проксимального отдела бедра, реабилитацию у этих пациентов, профилактику повторных переломов.По словам Ткачевой, эта программа исключительно важна для пациентов в возрасте старше 75-80 лет, поскольку ситуации падений и переломов у них заканчиваются очень серьезными проблемами.

https://ria.ru/20200826/perelomy-1576292637.html

https://ria.ru/20201020/kosti-1580668465.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга ткачева, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)