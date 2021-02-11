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Эксперт рассказала о программе профилактики переломов у пожилых россиян
Эксперт рассказала о программе профилактики переломов у пожилых россиян
Программа профилактики падений и переломом в пожилом возрасте идет в семи регионах России, а к 2024 году планируется распространить ее на всю страну, рассказала РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:14
2021-02-11T17:14
россия
ольга ткачева
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Программа профилактики падений и переломом в пожилом возрасте идет в семи регионах России, а к 2024 году планируется распространить ее на всю страну, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева."Сейчас у нас идет (в семи регионах – Прим. ред.) серьезная интересная программа... профилактики падений и переломов в пожилом возрасте", - рассказала она в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Как уточнила Ткачева РИА Новости, программа сейчас идет в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Самарской, Белгородской областях, Пермском крае и республике Башкорстостан. Как пояснила медик, эти субъекты были выбраны благодаря тому, что там наиболее сильная гериатрическая служба в РФ, они являются своеобразными опорными пунктами.Она уточнила, что это будет целая система, которая будет направлена на профилактику падений, на профилактику переломов, диагностику остеопороза, лечение остеопороза, ранее хирургическое вмешательство у пациентов с переломами проксимального отдела бедра, реабилитацию у этих пациентов, профилактику повторных переломов.По словам Ткачевой, эта программа исключительно важна для пациентов в возрасте старше 75-80 лет, поскольку ситуации падений и переломов у них заканчиваются очень серьезными проблемами.
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россия, ольга ткачева, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Эксперт рассказала о программе профилактики переломов у пожилых россиян

17:14 11.02.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди на Якиманской набережной в Москве
Люди на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Программа профилактики падений и переломом в пожилом возрасте идет в семи регионах России, а к 2024 году планируется распространить ее на всю страну, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
"Сейчас у нас идет (в семи регионах – Прим. ред.) серьезная интересная программа... профилактики падений и переломов в пожилом возрасте", - рассказала она в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Структура костной ткани на наноуровне. Слева направо: трабекулярная костная ткань (масштаб - десятки миллиметров); фибрильно-минеральная матрица (сотни нанометров); коллагеновые фибриллы с встроенными минералами (десятки нанометров); минеральные пластины (первые нанометры) - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Как уточнила Ткачева РИА Новости, программа сейчас идет в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Самарской, Белгородской областях, Пермском крае и республике Башкорстостан. Как пояснила медик, эти субъекты были выбраны благодаря тому, что там наиболее сильная гериатрическая служба в РФ, они являются своеобразными опорными пунктами.
"В этом году мы взяли семь регионов, из-за COVID мы взяли ограниченное количество регионов, но мы фактически к 2024 году эту практику уже распространим на всю страну", - рассказала гериатр.
Она уточнила, что это будет целая система, которая будет направлена на профилактику падений, на профилактику переломов, диагностику остеопороза, лечение остеопороза, ранее хирургическое вмешательство у пациентов с переломами проксимального отдела бедра, реабилитацию у этих пациентов, профилактику повторных переломов.
По словам Ткачевой, эта программа исключительно важна для пациентов в возрасте старше 75-80 лет, поскольку ситуации падений и переломов у них заканчиваются очень серьезными проблемами.
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